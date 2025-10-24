SAP: Quartalszahlen, KI-Strategie und die Perspektiven für Cloud-Investoren
Das Geschäftsmodell: Der Motor der Wirtschaft
SAP ist viel mehr als nur eine Softwarefirma; das Unternehmen aus Walldorf ist der heimliche Motor unzähliger Geschäfte weltweit. Im Kern bietet SAP sogenannte Enterprise Resource Planning (ERP)-Lösungen an. Vereinfacht gesagt handelt es sich dabei um ein digitales Nervensystem für Unternehmen jeder Größe. Dieses System integriert und steuert alle wesentlichen Geschäftsprozesse - von der Buchhaltung und dem Personalwesen über die Beschaffung und Logistik bis hin zum Vertrieb und der Kundenbeziehung. Die wichtigsten Lösungen, die Kunden von SAP heute nutzen, sind im Cloud-Bereich angesiedelt, wie etwa SAP S/4HANA Cloud, die moderne ERP-Suite. Darüber hinaus bietet SAP spezielle Software für Personalmanagement (SAP SuccessFactors), Kundenbeziehungen (SAP Customer Experience) und viele weitere Bereiche. Die Umstellung der Kunden auf diese Cloud-Lösungen ist die zentrale Wachstumsstrategie des Konzerns, da sie wiederkehrende, planbare Einnahmen generieren, die für Anleger besonders attraktiv sind.
