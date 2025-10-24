© Foto: Britta Pedersen/zb/dpaVolkswagen, Hensoldt, Intel und Astrazeneca: Die wichtigsten Analysten-Updates im Überblick.Bernstein Research stuft Volkswagen auf "Neutral" Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Volkswagen auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 87 Euro belassen. Dank Zugeständnissen der EU bei den CO2-Emissionen, die nun über drei Jahre gemittelt anstatt jährlich bewertet würden, drohten den europäischen Autobauern 2025 keine empfindlichen Strafzahlungen mehr, schrieb Stephen Reitman. An der Notwendigkeit der Transformation hin zu Elektroantrieben ändere das aber nichts. Einzig BMW habe die CO2-Vorgaben schon im laufenden Jahr erfüllt und sei auch dank der Elektromodellreihe Neue Klasse hier …Den vollständigen Artikel lesen ...
