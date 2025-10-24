EQS-Ad-hoc: PVA TePla AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Vorläufiges Ergebnis

PVA TePla: Bekanntmachung der vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2025 und Anpassung der Prognose für 2025 wegen Projektverzögerungen aufgrund handelspolitischer Unsicherheiten



Die PVA TePla Gruppe hat aufgrund gestiegener handelspolitischer Unsicherheiten im dritten Quartal 2025 projektbezogene Verzögerungen verzeichnet, insbesondere in den USA und im asiatischen Markt. Diese Effekte haben sich im laufenden vierten Quartal verstärkt, was zu weiteren Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten führen kann.



Die Gesellschaft geht davon aus, dass sich Teile des für das Geschäftsjahr 2025 geplanten Umsatzes voraussichtlich zeitlich in das Geschäftsjahr 2026 verschieben. Dies hätte eine dementsprechende Untererfüllung der Umsatz- und Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2025 gegenüber der bisherigen Prognose zur Folge. Angesichts der derzeit erheblichen handelspolitischen Unsicherheiten prognostiziert der Vorstand für das Geschäftsjahr 2025 daher einen Umsatz zwischen EUR 235-255 Mio. und ein EBITDA von EUR 25-30 Mio.



Die Verzögerungen im dritten Quartal 2025 haben zu einem vorläufigen Umsatz im dritten Quartal von EUR 55,8 Mio. (Q3/2024: EUR 63,0 Mio.) sowie einem vorläufigen EBITDA von EUR 3,8 Mio. (Q3/2024: EUR 10,5 Mio.) geführt, was einer vorläufigen EBITDA-Marge von rund 6,7% entspricht (Q3/2024: 16,6 %). Der vorläufige Auftragseingang belief sich im dritten Quartal 2025 auf EUR 72,8 Mio. (Q3/2024: EUR 34,7 Mio.).



In den ersten neun Monaten 2025 belief sich der vorläufige Umsatz auf EUR 175,4 Mio. (Q3/2024: EUR 198,3 Mio.), das vorläufige EBITDA auf EUR 18,7 Mio. (Q3/2024: 32,4 Mio.). Dies entspricht einer vorläufigen EBITDA-Marge von 10,7% (Q3/2024: 16,3%). Der vorläufige Auftragseingang für die ersten neun Monate 2025 belief sich auf EUR 176,5 Mio. (Q3/2024: 107,2 Mio.).



Die mittelfristigen Marktperspektiven und die strategische Ausrichtung des Unternehmens bleiben unverändert bestehen.







Die aktuellen Projektverzögerungen stehen insbesondere im Zusammenhang mit dem anhaltend unsicheren geopolitischen Umfeld, welches kundenseitig Lieferzeitpunkte und Abnahmen beeinflusst. Dies betrifft mehrere laufende Projekte. Es handelt sich um zeitliche Verschiebungen in der Projektrealisierung und hat aktuell keinen wesentlichen Einfluss auf den Auftragseingang von PVA TePla.



"Wir sehen weiterhin eine hohe Nachfrage, die jedoch aktuell nicht im geplanten Tempo realisiert werden kann. Die Verzögerungen verändern nicht den Bedarf unserer Kunden, sondern betreffen lediglich den Zeitpunkt der Umsetzung", sagt Jalin Ketter, CEO der PVA TePla AG.



Die mittelfristigen Wachstumstreiber sind intakt, getragen von anhaltend starken Trends in der Halbleiter-, Energie- sowie Luft- und Raumfahrtindustrie. Die Projektverschiebungen haben daher keinen Einfluss auf die strategische Ausrichtung oder das langfristige Wachstumspotenzial des Unternehmens. Dies wird durch das anhaltend positive Momentum bei den Auftragseingängen untermauert, die in den ersten neun Monaten des Jahres 2025 bereits bei EUR 176,5 Mio. stehen (9M 2024: EUR 107,2 Mio.). Parallel arbeitet PVA TePla eng mit Kunden, Lieferanten und Behörden zusammen, um die Durchlaufzeiten in den betroffenen Märkten zu verkürzen und Projekte zügig zur Umsetzung zu bringen.

Der vollständige Zwischenbericht zum 30. September 2025 wird am 12. November 2025 veröffentlicht.



