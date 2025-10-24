Der US-Chiphersteller Nvidia arbeitet angeblich an einem Robotaxi-Projekt und will es wohl in Kürze vorstellen. Schon jetzt spielt Nvidia, aktuell das wertvollste Unternehmen der Welt, eine große Rolle im Bereich autonomes Fahren, und zwar als Technologiepartner und Investor. Wurde Nvidia lange Zeit nur als Hersteller von Grafikkarten und Computerchips wahrgenommen, spielt das Unternehmen mittlerweile auch eine zentrale Rolle in der KI-Hardware, ...

