24.10.2025

BayWa AG startet zweite Tranche der Kapitalerhöhung München, 24. Oktober 2025 - Der Vorstand der BayWa AG hat mit Zustimmung des Aufsichtsrats am 23. Oktober die Durchführung der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung beschlossen und setzt damit den Restrukturierungsplan weiter um. In der bereits erfolgten ersten Tranche der Kapitalerhöhung hatten die Ankeraktionäre Bayerische Raiffeisen-Beteiligungs-Aktiengesellschaft (BRB) und Raiffeisen Agrar Invest AG (RAI) neue Aktien im Wert von rund EUR 125 Mio. gezeichnet. Der Bezugspreis beträgt EUR 2,79 je neuer Aktie, das Bezugsverhältnis ist 1 zu 2, d. h. eine bestehende Aktie berechtigt den Inhaber, zwei neue Aktien zu zeichnen. Die BayWa-Aktionäre, mit Ausnahme der Ankeraktionäre BRB und RAI, können bis zu 27.368.508 neue Aktien zeichnen. Weitere 92.070 neue Aktien, die bei der ersten Tranche der Kapitalerhöhung nicht gezeichnet wurden, werden den Ankeraktionären angeboten. Die Ankeraktionäre haben sich gegenüber der BayWa AG verpflichtet, im Zuge der zweiten Tranche der Kapitalerhöhung ein Mindestemissionsvolumen von EUR 25 Mio. zu generieren. Entsprechend wird sich der Bruttoemissionserlös, inkl. der bereits erfolgen ersten Tranche von EUR 125 Mio., auf EUR 150 Mio. bis EUR 201,6 Mio. belaufen. Der erforderliche Wertpapierprospekt wurde am 24. Oktober 2025 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt. Die gesetzlichen Bezugsrechte werden über die Baader Bank Aktiengesellschaft gewährt. Die Bezugsfrist beginnt am 28. Oktober und endet mit Ablauf des 10. November 2025. Die Bezugsrechte können vom 28. Oktober bis einschließlich 5. November 2025 an der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt werden. Voraussichtlich Mitte November wird die Kapitalerhöhung vollständig vollzogen sein. Ein Ausgleich für nicht ausgeübte Bezugsrechte findet nicht statt. neue Aktien, für die während der Bezugsfrist keine Bezugsrechte ausgeübt wurden, sollen ausgewählten qualifizierten Anlegern im Rahmen einer internationalen Privatplatzierung angeboten werden oder nach Ablauf der Bezugsfrist am Markt veräußert werden, jeweils zu einem Preis, der mindestens dem Bezugspreis entspricht. Die Kapitalerhöhung beruht auf dem vom Restrukturierungsgericht bestätigten StaRUG-Plan der BayWa AG und sieht insgesamt die Ausgabe von bis zu 72.263.446 neuen Aktien vor. Der Wertpapierprospekt ist auf der Webseite der BayWa AG www.baywa.com unter "Kapitalerhöhung 2025" verfügbar.

Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung der anwendbaren Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder Zeichnung von Wertpapieren der BayWa AG dar. Diese Mitteilung darf nicht in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada, Japan oder Südafrika oder einer anderen Jurisdiktion, in der die Verbreitung, Freigabe oder Veröffentlichung eingeschränkt oder untersagt ist, veröffentlicht, verbreitet oder übermittelt werden. Diese Mitteilung stellt kein Angebot von Wertpapieren zum Verkauf oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren der Gesellschaft (die Wertpapiere) in den Vereinigten Staaten oder in einer anderen Jurisdiktion dar. Die Verbreitung dieser Mitteilung in Jurisdiktionen ist möglicherweise gesetzlichen Beschränkungen unterworfen, und Personen, die in den Besitz dieser Mitteilung gelangen, sollten sich daher über solche Beschränkungen informieren und diese beachten. Die Nichteinhaltung solcher Beschränkungen kann einen Verstoß gegen die wertpapierrechtlichen Vorschriften der betreffenden Jurisdiktion darstellen. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der Securities Act) oder den Wertpapiergesetzen eines Bundesstaates oder einer anderen Jurisdiktion der Vereinigten Staaten registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, es liegt eine Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act und den geltenden staatlichen oder lokalen Wertpapiergesetzen vor oder Angebot oder Verkauf erfolgen in einer Transaktion, die diesen nicht unterliegt. Es wird kein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten stattfinden. Diese Mitteilung dient der Information und stellt keinen Prospekt im Sinne der Prospektverordnung (Verordnung (EU) 2017/1129, in der jeweils gültigen Fassung) (die Prospektverordnung) dar. Das öffentliche Angebot bestimmter Wertpapiere in Deutschland erfolgt erst nach Veröffentlichung, mittels und auf der Grundlage des durch die BaFin gebilligten Prospekts der Gesellschaft. Anleger sollten eine Entscheidung zur Zeichnung oder zum Kauf von in dieser Mitteilung bezeichneten Wertpapieren ausschließlich auf der Grundlage von Informationen treffen, die in dem von der Gesellschaft im Zusammenhang mit dem Angebot zu veröffentlichenden Prospekt zum Angebot (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) enthalten sind, und sie sollten den Prospekt (zusammen mit etwaigen Änderungsfassungen oder Nachträgen) lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, damit sie sich vollumfänglich über die mit einer Entscheidung zur Anlage in die Wertpapiere verbundenen möglichen Risiken und Vorteile im Klaren sind. Der Prospekt ist auf der Website der BaFin (www.bafin.de), der Website der Gesellschaft (https://www.baywa.com/investor-relations/kapitalerhoehung-2025/) und der Website der Europäischen Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde (https://registers.esma.europa.eu/publication/) verfügbar.

Über die BayWa AG Die BayWa AG ist als modernes Handelsunternehmen in den Geschäftsfeldern Agrar, Wärme, Mobilität, Technik und Baustoffe tätig. Mit ihren Produkten und Dienstleistungen hilft sie ihren Kunden, Menschen gut zu ernähren, Lebensräume für Generationen zu schaffen und Mobilität und Wärme genau da bereitzustellen, wo sie benötigt werden. Bereits seit 1923 steht das Unternehmen für Versorgungssicherheit - insbesondere im ländlichen Raum. Heute ist die BayWa AG mit Sitz in München an rund 400 Standorten vertreten und beschäftigt etwa 8.000 Mitarbeitende. Weitere Informationen unter: www.baywa.com/presse . Weitere Informationen finden Sie unter www.baywa.com/presse .

