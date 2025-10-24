Während Europas Autobauer und deren Aktienkurse schwächeln, liefert die US-Konkurrenz ab: Nachdem General Motors am Dienstag die Erwartungen übertroffen und die Aktie kräftig zugelegt hat, liefert nun auch Ford. Der Konzern übertraf trotz Lieferproblemen ebenfalls die Erwartungen. Trotz gekappter Prognose steigt die Aktie vorbörslich um rund vier Prozent.Konkret stieg der Umsatz um neun Prozent auf ein Rekordniveau von 50,5 Milliarden Dollar, während die Analysten nur 43,7 Milliarden Dollar erwartet ...Den vollständigen Artikel lesen ...
