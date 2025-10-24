Überraschend positive Inflationsdaten sorgen am Freitag für kräftige Kursgewinne an der Wall Street. Rund eine halbe Stunde vor Handelsbeginn liegt der Future auf den Dow Jones Industrial Average mehr als 200 Punkte beziehungsweise 0,4 Prozent im Plus bei 47.130 Zählern. Der Nasdaq-Future legt sogar um rund ein Prozent zu. Zuvor hatten US-Daten einen Anstieg der Verbraucherpreise im Vormonat um 0,3 Prozent gezeigt. Auf Jahressicht beträgt die Teuerungsrate 3,0 Prozent und liegt damit leicht unter ...

