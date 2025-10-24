Der Feststoffbatterie-Entwickler QuantumScape hat mit der Auslieferung von B1-Mustern seiner QSE-5-Zelle begonnen. Diese Muster sind die bislang fortschrittlichsten Feststoff-Batteriezellen des Unternehmens und kommen so oder so ähnlich auch im ersten Fahrzeugprogramm von QuantumScape mit Volkswagen zum Einsatz. Die B1-Muster verfügen unter anderem über Separatoren, die mit QuantumScapes neuem Produktionsverfahren namens "Cobra" hergestellt wurden. ...

