Nakiki SE: Konzern-Jahresabschluss 2024 wird voraussichtlich im November 2025 veröffentlicht - Verlust im ersten Halbjahr 2024 signifikant niedriger als berichtet



24.10.2025

Frankfurt am Main, 24. Oktober 2025 - Die Nakiki SE teilt mit, dass die Veröffentlichung des Konzern-Jahresabschlusses 2024 voraussichtlich im November 2025 erfolgen wird. Der genaue Veröffentlichungstermin wird im Vorfeld bekannt gegeben. Im Rahmen der laufenden Abschlusserstellung musste das Steuerberater-Team kurzfristig gewechselt werden. Es wurde eine der "Next Ten" Beratungen neu beauftragt.

Nach dem heutigen Stand der bisherigen Konzern-Abschlusserstellung hat sich ergeben, dass im ersten Halbjahr 2024 ein signifikant niedrigerer Verlust entstanden ist, als im veröffentlichten Konzern-Halbjahresabschluss 2024 dargestellt. Vor diesem Hintergrund wird die Nakiki SE schnellstmöglich einen neuen Konzern-Halbjahresabschluss 2024 veröffentlichen.

Kontakt für Rückfragen (IR, Presse):

Telefon: +49 69 8700 764 30

E-Mail: info@nakikifinance.com



NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

www.nakikifinance.com



Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

Aktie: WKN WNDL30; ISIN DE000WNDL300