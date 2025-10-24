Die TKMS-Aktie erlebte in den ersten fünf Tagen an den Börsen einen bewegten Kursverlauf. Am Freitag gewinnt sie aktuell +6,9% und steht bei 74,90 €. Was ist hier zu erwarten? Stürmischer Kursverlauf Der Kursverlauf seit der Börsennotierung am 20. Oktober war wie erwartet verlaufen. Das Interesse bei Neuemissionen ist in der Regel hoch, dies gilt insbesondere bei Rüstungsaktien wie TKMS. Das Problem bei diesem IPO ist, dass die Verkäufe den Kursverlauf ...

