Amsterdam/London/Zürich/Paris - Europas wichtigste Aktienmärkte sind mehrheitlich kaum verändert ins Wochenende gegangen. Eine Ausnahme bildete die festere Londoner Börse, wo der Leitindex FTSE 100 ein Rekordhoch erklomm und mit einem Plus von 0,70 Prozent bei 9.645,62 Punkten schloss. Der EuroStoxx 50 gewann am Freitag letztlich 0,11 Prozent auf 5.674,50 Punkte und verbuchte damit ein Wochenplus von rund 1,2 Prozent. Der Schweizer SMI stieg am Freitag ...

