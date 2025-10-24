Die Aktien von Intel haben am Freitag nach Vorlage der neuesten Quartalszahlen zugelegt. Im frühen New Yorker Handel stiegen sie um 1,5 Prozent, nachdem sie vorbörslich zeitweise sogar mehr als acht Prozent im Plus gelegen hatten. Damit setzt der Chipriese seine beeindruckende Rally fort: Seit Jahresbeginn hat die Aktie bereits rund 90 Prozent an Wert gewonnen - angetrieben vor allem durch den Einstieg von Nvidia im September.Im dritten Quartal gelang Intel die Rückkehr in die Gewinnzone. Der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 Der Aktionär