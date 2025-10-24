Der Elektroautohersteller Tesla Inc. kämpft weltweit mit einem schwindenden Marktanteil und wird die Auslieferungen voraussichtlich im zweiten Jahr in Folge nicht steigern können. Der Konzern sieht sich in seinen Schlüsselmärkten mit wachsendem Wettbewerb, politischen Turbulenzen und dem Mangel an neuen, erschwinglichen Modellen konfrontiert. Investoren stützen den hohen Börsenwert des Unternehmens derweil primär auf die Vision von Robotaxis und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
