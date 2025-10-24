Gestützt von starken Unternehmenszahlen und rückläufigen Inflationsdaten haben die US-Aktienmärkte am Freitag ihren Höhenflug fortgesetzt. Der Dow Jones Industrial erreichte mit 47.326 Punkten ein neues Rekordhoch und notierte zuletzt 1,2 Prozent höher bei 47.281 Punkten. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Gewinn von 2,4 Prozent.Auch der S&P 500 und der Nasdaq 100 setzten ihre Rekordjagd fort: Der marktbreite Index stieg um 1,0 Prozent auf 6.805 Zähler, während der technologielastige Nasdaq ...Den vollständigen Artikel lesen ...
