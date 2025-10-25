Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie

Anzeige / Werbung

Die nächste Billionen-Dollar-Revolution in der Technologie ist weder ein soziales Netzwerk, noch eine Blockchain, noch ein Chatbot.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Telescope Innovations Corp. veröffentlicht. Siehe vollständigen Disclaimer am Ende.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser -

Sie ist die Fusion aus künstlicher Intelligenz, Robotik und Chemie - eine Revolution, die bereits in geheimen KI-Laboren und Forschungszentren weltweit begonnen hat.

Als Lila Sciences im März 2025 aus dem Stealth-Modus trat - unterstützt von NVIDIA's NVentures, Flagship Pioneering und weiteren namhaften Deep-Tech-Investoren - blickte die Welt auf. Innerhalb weniger Monate sammelte das Unternehmen 550 Mio. US-Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 1,3 Mrd. US-Dollar - allein auf Basis der Vision, eine "wissenschaftliche Superintelligenz" aufzubauen.

Das Ziel: KI-Wissenschaftsfabriken zu erschaffen, die denken, experimentieren und erfinden können - schneller, als es ein Mensch je vermag.

Doch jetzt bietet ein deutlich kleineres, aber ebenso visionäres Unternehmen auch Privatanlegern einen Platz in der ersten Reihe dieser Revolution:

Telescope Innovations (WKN: A3DJ9K | SYM: J4U).