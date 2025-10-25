Anzeige
WKN: A3DJ9K | ISIN: CA87953P1080 | Ticker-Symbol: J4U
Frankfurt
24.10.25 | 08:04
0,214 Euro
-3,60 % -0,008
Branche
Chemie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
TELESCOPE INNOVATIONS CORP Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
TELESCOPE INNOVATIONS CORP 5-Tage-Chart
Suneal Sandhu
25.10.2025 08:10 Uhr
184 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Das nächste Lila Sciences? Telescope Innovations ist das 30-Millionen-Dollar-Tor zu KI-gesteuerter Chemie

Die nächste Billionen-Dollar-Revolution in der Technologie ist weder ein soziales Netzwerk, noch eine Blockchain, noch ein Chatbot.

Dieser Artikel wird im Auftrag von Telescope Innovations Corp. veröffentlicht. Siehe vollständigen Disclaimer am Ende.

Willkommen zurück, liebe Leserinnen und Leser -

Sie ist die Fusion aus künstlicher Intelligenz, Robotik und Chemie - eine Revolution, die bereits in geheimen KI-Laboren und Forschungszentren weltweit begonnen hat.

Als Lila Sciences im März 2025 aus dem Stealth-Modus trat - unterstützt von NVIDIA's NVentures, Flagship Pioneering und weiteren namhaften Deep-Tech-Investoren - blickte die Welt auf. Innerhalb weniger Monate sammelte das Unternehmen 550 Mio. US-Dollar ein und erreichte eine Bewertung von 1,3 Mrd. US-Dollar - allein auf Basis der Vision, eine "wissenschaftliche Superintelligenz" aufzubauen.

Lila Sciences raises $115M with backing from Nvidia The AI startup behind

Das Ziel: KI-Wissenschaftsfabriken zu erschaffen, die denken, experimentieren und erfinden können - schneller, als es ein Mensch je vermag.

Doch jetzt bietet ein deutlich kleineres, aber ebenso visionäres Unternehmen auch Privatanlegern einen Platz in der ersten Reihe dieser Revolution:
Telescope Innovations (WKN: A3DJ9K | SYM: J4U).