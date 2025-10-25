Chariot im Fokus: Wie Albemarle und Lithium Americas den Weg für die nächste US-Lithium-Welle bereiten

Anzeige / Werbung

Lithium ist der Treibstoff der modernen Welt - denn ohne das silberweiße Metall läuft weder ein Elektroauto noch ein Energiespeicher. Entsprechend groß ist der strategische Wettlauf um neue Vorkommen. Das Explorationsunternehmen Chariot Corporation (WKN A3D3A4, ISIN AU0000319778) will davon profitieren und positioniert sich mit mehreren Lithiumprojekten in den USA als Teil der entstehenden heimischen Wertschöpfungskette. Gerade jetzt hat diese Strategie höchste Priorität, denn unter Präsident Trump rückt die Unabhängigkeit der USA von China erneut in den Mittelpunkt der Wirtschaftspolitik. Seine Regierung plant, die Förderung und Verarbeitung kritischer Mineralien - insbesondere Lithium - massiv auszuweiten, um Chinas Vormachtstellung bei Batterierohstoffen zu brechen. Ziel ist eine vollständig heimische Lieferkette, die nationale Sicherheit und technologische Souveränität stärkt.

Warum Lithium so entscheidend ist

Kaum ein anderer Rohstoff steht dabei so sinnbildlich für den globalen, digitalen Wandel wie Lithium. Es ist der zentrale Bestandteil moderner Batterien, die in Elektrofahrzeugen, Smartphones und stationären Speichersystemen eingesetzt werden. Mit dem weltweiten Hochlauf der Elektromobilität steigt die Nachfrage deutlich - Prognosen zufolge könnte sich der globale Bedarf bis 2035 mehr als verdreifachen.

Gleichzeitig bleibt das Angebot begrenzt. Mehr als zwei Drittel der weltweiten Lithiumförderung stammen aus Australien, Chile und China - und vor allem die Raffinierung liegt zu über 70% in chinesischer Hand. Diese starke Abhängigkeit birgt geopolitische Risiken: Lieferketten könnten ins Stocken geraten, Preise stark schwanken. Die USA reagieren mit milliardenschweren Förderprogrammen, um die lokale Produktion zu stärken und neue Projekte anzustoßen.

Zu den etablierten Branchengrößen, die davon profitieren könnten, zählen Konzerne wie Albemarle Corporation (WKN 890167, ISIN US0126531013), einer der weltweit größten Lithiumproduzenten, sowie Lithium Americas Corp. (WKN A3D7W3, ISIN CA53680Q2071), die mit Projekten wie Thacker Pass in Nevada an der Spitze der amerikanischen Lithiumentwicklung steht. Diese Unternehmen dominieren derzeit den Markt, doch neue Explorationsfirmen wie Chariot rücken nach, um die zukünftige Versorgung aus heimischen Quellen zu sichern.

Chariot: Frühzeitig auf US-Lithium fokussiert

In diesem Umfeld hat sich Chariot strategisch klug positioniert. Das Unternehmen konzentriert sich auf Explorationsprojekte in rohstoffreichen US-Staaten wie Nevada, Wyoming und South Dakota - Regionen, die für ihre geologischen Lithium-Pegmatite bekannt sind. Besonders das Black Mountain Lithium Project in Nevada gilt als vielversprechend: Dort hat Chariot bereits 32 bohrbereite Ziele identifiziert, die auf bedeutende Lithiumvorkommen schließen lassen.

Das Geschäftsmodell ist klar: Chariot entwickelt Projekte in einem frühen Stadium, um geologisch belastbare Daten zu liefern und potenziell in Partnerschaften oder Übernahmen durch größere Produzenten einzutreten. Damit positioniert sich das Unternehmen an einem kritischen Punkt der Wertschöpfungskette. Während etablierte Marktführer wie Albemarle und Lithium Americas bereits von der Dynamik des US-Lithiumsektors profitieren, setzt Chariot auf den nächsten Entwicklungsschritt: die Erschließung neuer heimischer Vorkommen. Sollte das Explorationsprogramm die geologischen Erwartungen bestätigen, könnte Chariot zu einem wichtigen Bestandteil der entstehenden amerikanischen Lithiumlandschaft werden.

