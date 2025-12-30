Gold, Silber und Lithium starten stark ins Jahr 2026: Chariot Resources im Umfeld explodierender Rohstoffpreise

Anzeige / Werbung

Das Jahr 2026 beginnt vermutlich mit kräftigen Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten. Besonders Gold, Silber und Lithium stehen im Fokus - mit deutlichen Kursgewinnen und positiven Aussichten. Für Unternehmen wie Chariot Resources, die sich auf die Exploration und Entwicklung kritischer Rohstoffe konzentrieren, zeichnet sich damit ein verändertes Marktumfeld ab.

Gold könnte sich laut Angaben von Analysten Anfang Januar 2026 stabil über der Marke von 4.200 US-Dollar pro Unze halten. Die Rallye wird getragen von ETF-Zuflüssen, Zentralbankkäufen und einem Rückzug aus Fiat-Währungen. Laut aktuellen Modellprognosen könnte der Goldpreis in der Woche vom 9. bis 13. Januar sogar bis auf 4.509 US-Dollar steigen. Die geldpolitische Unsicherheit in den USA und stabile Inflationserwartungen gelten dabei als Haupttreiber.