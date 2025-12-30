Gold, Silber und Lithium starten stark ins Jahr 2026: Chariot Resources im Umfeld explodierender Rohstoffpreise

Anzeige / Werbung
Das Jahr 2026 beginnt vermutlich mit kräftigen Preisbewegungen an den Rohstoffmärkten. Besonders Gold, Silber und Lithium stehen im Fokus - mit deutlichen Kursgewinnen und positiven Aussichten. Für Unternehmen wie Chariot Resources, die sich auf die Exploration und Entwicklung kritischer Rohstoffe konzentrieren, zeichnet sich damit ein verändertes Marktumfeld ab.
Gold könnte sich laut Angaben von Analysten Anfang Januar 2026 stabil über der Marke von 4.200 US-Dollar pro Unze halten. Die Rallye wird getragen von ETF-Zuflüssen, Zentralbankkäufen und einem Rückzug aus Fiat-Währungen. Laut aktuellen Modellprognosen könnte der Goldpreis in der Woche vom 9. bis 13. Januar sogar bis auf 4.509 US-Dollar steigen. Die geldpolitische Unsicherheit in den USA und stabile Inflationserwartungen gelten dabei als Haupttreiber.
Quellen:
Noch dynamischer präsentiert sich der Silbermarkt. Mit einem Anstieg um 169% auf 56,72 US-Dollar war Silber 2025 schon ein starker Performer unter den klassischen Wertspeichern. Hintergrund der Entwicklung ist eine stark gestiegene industrielle Nachfrage - insbesondere aus den Bereichen Elektromobilität, Photovoltaik und Halbleiterproduktion.
Auch der Ausblick bleibt optimistisch: Für Mitte Januar rechnen Marktmodelle mit einem erneuten Anstieg auf bis zu 75,59 US-Dollar pro Unze. ETF-Zuflüsse, die Schwäche des US-Dollars sowie eine robuste Fertigungsaktivität stützen die Prognosen.
Lithiumpreis zieht an - Engpass bei der Versorgung erwartet
Parallel zu den Edelmetallen rückt Lithium verstärkt in den Fokus. Laut einer Marktanalyse von CarbonCredits.com könnte der Preis für Lithiumcarbonat bis 2026 auf bis zu 26.000 US-Dollar pro Tonne steigen - ein Plus von über 50% gegenüber dem Stand von Ende 2023. Hauptgrund ist eine sich zuspitzende Angebotslücke: Der weltweite Ausbau der Elektromobilität und von Stromspeichern erzeugt eine stark wachsende Nachfrage, während neue Minenprojekte nur schleppend vorankommen.
Für Chariot Resources (WKN, A3EWMX ;?ISIN, AU0000294498) ergibt sich aus diesem Umfeld eine interessante Ausgangslage. Rohstoffprojekte in frühen Entwicklungsstadien gewinnen an strategischem Gewicht - insbesondere dann, wenn sie auf kritische Metalle wie Lithium abzielen. Das aktuell hohe Preisniveau verbessert nicht nur die wirtschaftliche Perspektive bestehender Lagerstätten, sondern erhöht auch das Interesse von Industriepartnern und Investoren. Insgesamt kontrolliert Chariot derzeit 16 Lithium-Explorationsprojekte, die sich in verschiedenen Stadien befinden. Besonders hervorzuheben ist das Black Mountain-Projekt im US-Bundesstaat Wyoming, das als eines der fortschrittlichsten im Portfolio gilt. Zusätzlich wurden neue Explorationsrechte in Nevada und South Dakota gesichert - Regionen, die zunehmend in den Fokus internationaler Rohstoffpolitik rücken.
Rohstoffe werden strategischer - Explorationsprojekte rücken ins Zentrum
Die Preisentwicklungen zum Jahresauftakt 2026 deuten darauf hin, dass Rohstoffe weiter an strategischer Bedeutung gewinnen - nicht nur als Absicherung in volatilen Märkten, sondern zunehmend auch als Grundlage für technologische und industrielle Transformation. Gold und Silber behaupten sich als robuste Anlagemöglichkeiten in einem unsicheren Umfeld, während Lithium durch die Energiewende zunehmend in den Mittelpunkt rückt.
Für Unternehmen wie Chariot Resources, die an der Schnittstelle zwischen Exploration und zukünftiger Rohstoffversorgung agieren, steigt damit der Handlungsdruck - aber auch die Relevanz. Der Zugang zu Lagerstätten, die Projektqualität und die Fähigkeit, diese in einem volatilen Marktumfeld voranzutreiben, könnten in den kommenden Monaten entscheidend sein.
