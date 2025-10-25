Glencore-Konkurrent Iondrive: Auf EU-Kurs zur Rückgewinnung kritischer Rohstoffe?

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Das australische Cleantech-Unternehmen Iondrive Ltd (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) will in Europa Fuß fassen - und könnte dabei von EU-Fördermitteln profitieren. Mit seinem innovativen Recyclingverfahren zur Rückgewinnung von Lithium, Nickel, Mangan und Kobalt aus Altbatterien zielt Iondrive auf ein strategisch wichtiges Feld: die Sicherung kritischer Rohstoffe für die europäische Industrie. Für Anleger stellt sich die Frage, ob der Schritt nach Europa mehr ist als ein strategisches Signal.

Kooperationen mit deutscher Forschung und Industrie

Iondrive setzt bei seiner Technologie auf sogenannte Deep Eutectic Solvents (DES) - eine chemische Methode, die Metalle aus der sogenannten "Black Mass" selektiv herauslöst. Im Unterschied zu herkömmlichen hydrometallurgischen Verfahren kommt die Lösung ohne aggressive Säuren aus, gilt als energieeffizienter und umweltfreundlicher.

Um den Markteintritt in Europa zu beschleunigen, hat Iondrive Kooperationen mit deutschen Partnern geschlossen, darunter die RWTH Aachen und deren Tochter PEM (Produktion von E-Mobilitätskomponenten). Im Rahmen eines entstehenden europäischen Konsortiums wird aktuell ein Antrag auf EU-Fördermittel in Höhe von rund 3,1 Millionen Euro vorbereitet. Sollte der Antrag bewilligt werden, könnte Iondrive einen Teil dieser Mittel zur Weiterentwicklung und Pilotierung seiner Technologie in Europa nutzen.

Noch ist keine rechtlich eigenständige "IonDrive EU GmbH" registriert, doch das Unternehmen prüft die Gründung einer europäischen Einheit, um bei künftigen Projekten und Ausschreibungen formell vertreten zu sein. Ziel ist es, die DES-Technologie in Deutschland zu demonstrieren und langfristig in die europäische Batteriewertschöpfungskette einzubinden.

Im Wettbewerb mit Glencore und Umicore

Die Strategie kommt zur rechten Zeit: Die EU treibt mit Hochdruck ihre Programme zur Kreislaufwirtschaft und Rohstoffsicherung voran. Im Fokus stehen Batterien aus E-Fahrzeugen, die zunehmend in die Recyclingphase eintreten. Für Start-ups mit skalierbaren Technologien eröffnet sich hier ein Milliardenmarkt - insbesondere, wenn sie Umweltauflagen und Effizienzanforderungen besser erfüllen als klassische Verfahren.

Im europäischen Markt konkurriert Iondrive mit etablierten Playern wie Umicore (WKN A0ND40, ISIN BE0003884047) und Glencore (WKN A1JAGV, ISIN JE00B4T3BW64), die ebenfalls auf Recycling und Rückgewinnung von Batteriematerialien setzen. Während die großen Konzerne über bestehende Infrastruktur verfügen, punktet Iondrive mit Flexibilität und technologischer Innovationskraft.

Der Konzern selbst ist aktuell noch in einer frühen Kommerzialisierungsphase. Nach einer erfolgreichen Kapitalerhöhung über rund sechs Millionen US-Dollar treibt das Unternehmen jedoch den Bau einer Pilotanlage voran. Sollte das geplante EU-Projekt bewilligt werden, wäre das ein wichtiger Validierungsschritt und ein Türöffner für weitere Industriepartnerschaften.

Quellen:

https://www.elektroauto-news.net/news/iondrive-neue-wege-im-batterie-recycling

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Glencore-Konkurrent Iondrive: Auf EU-Kurs zur Rückgewinnung kritischer Rohstoffe? appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: JE00B4T3BW64,BE0003884047,AU0000305542