Glencore und Iondrive positionieren sich für EU-Förderungen im Batterierecycling - Rückenwind durch den Critical Raw Materials Act

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Der europäische Rohstoffsektor erlebt durch den Critical Raw Materials Act (CRMA) eine strategische Neuausrichtung. Recyclingunternehmen wie Iondrive und Rohstoffkonzerne wie Glencore nutzen die politischen Impulse, um ihre Marktposition im wachsenden Kreislaufsektor zu stärken.

Europäische Rohstoffpolitik im Wandel

Mit dem Inkrafttreten des Critical Raw Materials Act im Frühjahr 2024 verfolgt die Europäische Union das Ziel, ihre Abhängigkeit von Importen kritischer Rohstoffe deutlich zu reduzieren. Bis 2030 sollen mindestens 15 Prozent des jährlichen Rohstoffbedarfs aus Recyclingprozessen gedeckt werden. Die Verordnung stärkt damit die heimische Kreislaufwirtschaft und schafft Anreize für Investitionen in innovative Technologien entlang der gesamten Wertschöpfungskette.

Vor allem im Bereich der Batteriematerialien - von Lithium über Nickel bis Kobalt - nimmt der Bedarf an nachhaltigen Lösungen zu. Der CRMA fördert Forschungs- und Pilotprojekte, beschleunigt Genehmigungsverfahren und erleichtert den Zugang zu EU-Mitteln für Unternehmen, die Recyclingverfahren industriell skalieren wollen.

Iondrive: Technologischer Vorreiter im Recyclingsektor

Das australische Unternehmen Iondrive (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) arbeitet an Verfahren zur Rückgewinnung von Batteriemetallen mit hoher Reinheit und geringem Energieeinsatz. Durch elektrochemische Prozesse sollen wertvolle Rohstoffe aus Altbatterien und Elektronikschrott effizient extrahiert werden. Die Technologie verspricht, den CO2-Fußabdruck im Vergleich zu herkömmlichen Verfahren deutlich zu senken.

In Europa baut Iondrive derzeit seine operative Präsenz aus. Kooperationen in Deutschland, Frankreich und Skandinavien sollen den Transfer von Pilotanlagen in großindustrielle Anwendungen ermöglichen. Angesichts der politischen Zielvorgaben des CRMA und der geplanten EU-Förderungen könnte das Unternehmen von der wachsenden Nachfrage nach regional verfügbaren Recyclinglösungen profitieren.

Glencore: Strategische Erweiterung durch Recycling

Der Rohstoffkonzern Glencore (WKN A1JAGV, ISIN JE00B4T3BW64) hat sich in den vergangenen Jahren zunehmend als Recyclingakteur positioniert. Neben dem traditionellen Bergbaugeschäft investiert Glencore in den Ausbau seiner europäischen Recyclingkapazitäten, insbesondere im Bereich von Lithium-Ionen-Batterien. In Kooperation mit Batterieherstellern und Automobilkonzernen sollen geschlossene Stoffkreisläufe entstehen, um die Versorgungssicherheit bei kritischen Metallen zu erhöhen.

Durch die Kombination aus globalem Rohstoffnetzwerk und wachsendem Recyclinggeschäft verfügt Glencore über eine strategische Ausgangsbasis, um von den Zielen des CRMA zu profitieren. Die Einbindung in europäische Förderinitiativen könnte dabei helfen, industrielle Kapazitäten schneller auszubauen und regulatorische Vorgaben zu erfüllen.

Der Critical Raw Materials Act markiert einen Wendepunkt in der europäischen Rohstoffpolitik. Unternehmen wie Iondrive und Glencore zeigen, wie sich Industrie und Technologieanbieter strategisch auf die neuen Rahmenbedingungen einstellen. Während Iondrive mit innovativen Recyclingverfahren punktet, nutzt Glencore seine industrielle Infrastruktur, um geschlossene Kreisläufe im Rohstoffsektor zu etablieren. Ob sich daraus ein nachhaltiger Wettbewerbsvorteil ergibt, hängt maßgeblich von der Umsetzung der EU-Förderprogramme und der Marktakzeptanz neuer Recyclingtechnologien ab.

Quelle:

https://www.bundeswirtschaftsministerium.de/Redaktion/DE/Artikel/Industrie/critical-raw-materials-act.html

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Glencore und Iondrive positionieren sich für EU-Förderungen im Batterierecycling - Rückenwind durch den Critical Raw Materials Act appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: JE00B4T3BW64,AU0000305542