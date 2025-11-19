Die IONSolv-Technologie von Iondrive ebnet den wirtschaftlichen Weg für das US-amerikanische Recycling seltener Erden

Anzeige / Werbung

Positive Perspektiven für die modulare Rückgewinnung seltener Erden aus Magnetabfällen

Iondrive Limited (ISIN: AU0000305542) hat Phase 1 einer techno-ökonomischen Bewertung (TEA) für eine geplante modulare Recyclinganlage für seltene Erden (REE) mit einer Kapazität von 2.000 Tonnen pro Jahr abgeschlossen. Dabei kommt die firmeneigene IONSolv-Technologie zum Einsatz. Die Studie bestätigt, dass der Prozess wertvolle REEs aus verbrauchten Permanentmagneten extrahieren kann und somit ein kostenintensives Entsorgungsproblem in eine heimische Quelle kritischer Mineralien verwandelt.

Die Ergebnisse deuten auf ein vielversprechendes wirtschaftliches Potenzial hin und ebnen den Weg für eine skalierbare Umsetzung an US-Standorten mit hohem Magnetabfallaufkommen.

Laut Bewertung kann jede modulare Einheit einen Netto-Barwert (NPV) nach Steuern von 7 Mio. US-Dollar und eine interne Verzinsung (IRR) von 46% erzielen, bei einer Amortisationsdauer von lediglich 2,6 Jahren. Die anfänglichen Investitionsausgaben betragen etwa 4,6 Mio. US-Dollar, während sich die laufenden Investitionen auf 2,3 Mio. US-Dollar belaufen. Das Modell prognostiziert Betriebskosten in Höhe von rund 44,3 Mio. US-Dollar über die geplante zehnjährige Betriebsdauer. Jede Moduleinheit soll jährlich rund 115 Tonnen gemischte Seltene-Erden-Oxide (REOs) erzeugen, mit einer erwarteten EBITDA-Marge von 38%.

Marktnachfrage getragen von hochwertigen Seltenen Erden

Der Großteil der Erlöse der modularen Einheiten soll aus Neodym (Nd), Praseodym (Pr) und Dysprosium (Dy) stammen - allesamt hochpreisige REOs, die essenziell für Magnete in der grünen Energie- und Verteidigungstechnologie sind. Die Studie unterstreicht die wirtschaftliche Realisierbarkeit der Rückgewinnung dieser Elemente aus Altmagneten und bietet somit eine strategische, inländische Alternative zu den von China dominierten Importen.

Validierungsarbeiten zur Risikominderung des kommerziellen Rollouts laufen

Phase 2 des Validierungsprogramms von Iondrive ist bereits im Gange. Ziel ist es, die Annahmen der ersten Studie zu überprüfen und zu optimieren - insbesondere in Bezug auf Reagenzienverbrauch, Rückgewinnung und Wiederverwendung von Lösungsmitteln sowie die Prozesseffizienz insgesamt.

CEO Dr. Ebbe Dommisse erklärte:

"Auch wenn diese erste techno-ökonomische Bewertung unsere derzeit besten ingenieurtechnischen Annahmen widerspiegelt, haben wir bereits mit der Laborvalidierung in Phase 2 begonnen, um zentrale Parameter zu testen und zu verfeinern. Diese Arbeiten fließen direkt in die Anlagenauslegung ein und schaffen eine solide, skalierbare Grundlage für den kommerziellen Einsatz an mehreren US-Standorten. Die Rückgewinnung von REEs ist ein bedeutender Meilenstein in der Kommerzialisierung und belegt die Wirksamkeit unseres IONSolv-Prozesses als Technologieplattform für das Urban Mining kritischer Mineralien - in Ergänzung zu unseren Fortschritten im Recycling von Altbatterien und Solarmodulen."

Technische und wirtschaftliche Grundlagen überzeugen

Die ingenieurtechnische Bewertung in Phase 1 wurde von ProProcess Engineering (Pty Ltd) durchgeführt, die den IONSolv-Prozess mit Deep Eutectic Solvent (DES) analysierten. Die wirtschaftliche Modellierung übernahm ModelAnswer Commercial Analytics Pty Ltd unter Verwendung der von ProProcess bereitgestellten Massen- und Energiebilanzdaten sowie Kapital- und Betriebskostenschätzungen.

Einnahmen durch strategische REEs, verkauft über nicht standardisierte Verträge

Jedes Modul wird voraussichtlich jährlich rund 115 Tonnen gemischte REOs über eine zehnjährige Betriebsdauer liefern. Die Einnahmen basieren größtenteils auf den Werten von Neodym, Praseodym und Dysprosium - Schlüsselkomponenten für Hochleistungsmagnete, wie sie in Elektrofahrzeugen, Windkraftanlagen und Elektronik zum Einsatz kommen.

Da es keinen standardisierten oder börsengehandelten Markt für gemischte REO-Produkte gibt, basieren die Preisannahmen in der TEA auf Benchmark-Daten einzelner Oxide vom 10. November 2025, bereitgestellt durch BMI. Die Werte wurden direkt in das Modell von ModelAnswer integriert, wobei ein Rabatt von 20% auf die Einzeloxide zur Anwendung kam, um marktübliche Bündelverträge abzubilden.

Strategischer Beitrag zur Versorgungssicherheit in Nordamerika

Über die finanziellen Kennzahlen hinaus unterstreicht die Bewertung die strategische Rolle von Iondrive bei der Neugestaltung der Versorgungskette für seltene Erden in Nordamerika. Durch die Rückgewinnung kritischer Mineralien aus inländischen Magnetabfällen trägt das Unternehmen zur Reduktion der Importabhängigkeit bei und stärkt die nationale Resilienz.

Diese erste Validierung der IONSolv-Plattform belegt nicht nur das kommerzielle Potenzial der Technologie, sondern positioniert Iondrive auch als wichtigen Akteur in der Kreislaufwirtschaft für kritische Rohstoffe.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Enthaltene Werte: AU0000305542