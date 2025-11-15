Iondrive treibt nachhaltige Verarbeitung von Batteriemetallen in Europa voran

Anzeige / Werbung

Iondrive (ISIN: AU0000305542) hat einen bedeutenden Schritt unternommen, um den kommerziellen und ökologischen Wert seiner proprietären Recyclingtechnologie zu demonstrieren, indem das Unternehmen einem Batterierecycling-Konsortium der Europäischen Union beigetreten ist. Das vom deutschen PEM RWTH Aachen University geleitete Konsortium hat Fördermittel der EU in Höhe von rund 2,07?Mio.€ erhalten und wird insgesamt etwa 3?Mio.€ investieren, einschließlich der Beiträge seiner Mitglieder. Ziel des Projekts ist es nachzuweisen, dass Batterien, die zu 80% aus nachhaltig recycelten Materialien bestehen, eine vergleichbare Leistung wie Batterien aus Primärrohstoffen erbringen können.

Iondrive wird dabei eine zentrale Rolle einnehmen, indem das Unternehmen seine Deep-Eutectic-Solvents-(DES)-Technologie einsetzt, um "Black Mass" - das Restmaterial aus gebrauchten Batterien - in hochreine, batterietaugliche Metalle zu verarbeiten. Anschließend soll geprüft werden, ob diese zurückgewonnenen Materialien erfolgreich in Vorstufen von Kathodenaktivmaterialien (pCAM) umgewandelt werden können, die ein wesentlicher Bestandteil von Lithium-Ionen-Batterien sind. Gelingt dies, könnte Iondrives Verfahren zu einem wichtigen Baustein einer nachhaltigeren Batteriewertschöpfungskette in Europa werden.

Konsortium mit Automotive-Bezug könnte kommerzielle Anwendungen eröffnen

Das übergeordnete Ziel des Projekts besteht darin, den Einsatz recycelter Materialien für die Herstellung leistungsfähiger Batterien zu ermöglichen, die für Elektrofahrzeuge geeignet sind. Iondrive hat bereits nachgewiesen, dass das Unternehmen Schlüsselmetalle wie Nickel, Kobalt, Lithium und Mangan aus Batterierückständen zurückgewinnen kann - der nächste Schritt besteht nun darin zu zeigen, dass diese Metalle auch die von der Automobilindustrie geforderte Leistungsfähigkeit erbringen.

Iondrive plant, seine derzeit in Australien im Bau befindliche Pilotanlage nach Deutschland zu verlegen, wo die weiterführenden Tests unter Leitung des Konsortiums stattfinden werden. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das erste Quartal 2026 vorgesehen. Der Bau wird teilweise durch die australische Regierung finanziert, die bis zu 3,9?Mio.AUD bereitstellt und damit 50% der Gesamtkosten übernimmt. Diese internationale Förderung unterstreicht das Vertrauen in das Potenzial der Technologie von Iondrive.

Starkes Konsortium vereint vielfältige technische Expertise

Das Projekt bringt eine erfahrene Gruppe von Partnern zusammen, darunter Fachleute für Batteriedemontage, chemische Verfahrenstechnik und nachhaltige Produktion. Dazu gehören Accurec Recycling GmbH, die das Black-Mass-Ausgangsmaterial bereitstellt; die deutsche Iondrive-Tochter Iondrive EU GmbH, die die Verarbeitung mittels DES übernimmt; sowie NEUMAN & ESSER Process Technology GmbH, die Engineering-Leistungen für die Skalierung beisteuert. Constantia Patz GmbH bringt Know-how zur Integration in nachhaltige Fertigungsprozesse ein, während PEM RWTH Aachen University Iondrives pCAM in CAM-Materialien für die Batteriezellenfertigung umwandeln wird. Die historische Rolle von PEM bei der Mitgründung des Elektromobilitätsunternehmens StreetScooter deutet zudem auf mögliche Wege für die spätere Kommerzialisierung des Projekts hin.

Wachsende Dynamik vor wichtigen Testmeilensteinen

Iondrive sieht mehrere potenzielle Meilensteine, die die Weiterentwicklung der Technologie unterstützen könnten. Dazu gehören die Ergebnisse der Testphase im EU-Konsortium, die Inbetriebnahme der Pilotanlage sowie die Bewertung der Technologie anhand von Rohstoffquellen aus den USA und Europa. Darüber hinaus prüft das Unternehmen seine Verfahren zur Rückgewinnung seltener Erden und Edelmetalle aus Elektroschrott, einschließlich Leiterplatten, und untersucht die Rückgewinnung von Graphit, um die Wirtschaftlichkeit des Recyclingprozesses weiter zu verbessern.

Die Beteiligung an diesem Konsortium versetzt Iondrive in eine starke Position, um die Praxistauglichkeit von recycelten Batteriematerialien im industriellen Maßstab nachzuweisen.

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Enthaltene Werte: AU0000305542