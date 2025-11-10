Wie Iondrive mit Recycling zur Alternative für BASF und Umicore wird: Profitieren von Europas Kreislaufwirschaft

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Die Rohstoffversorgung für Batterien steht im Zentrum des europäischen Industrieumbaus. Große Konzerne wie BASF (WKN: BASF11, ISIN: DE000BASF111) und Umicore (WKN: A0ND40, ISIN: BE0974320526) investieren Milliarden in Nordamerika, um unabhängiger von asiatischen Lieferketten zu werden. Beide verfolgen ein klares Ziel: geschlossene Wertschöpfungsketten von der Metallgewinnung bis zur Batteriezelle. Doch während Kanada mit polymetallischen Lagerstätten wie dem NISK-Projekt punktet, entsteht in Europa eine alternative Lösung - auf Basis von Recyclingtechnologien. Genau hier positioniert sich das australische Unternehmen Iondrive (WKN A3F4SB, ISIN AU0000293124) mit seiner Deep-Eutectic-Solvent-Technologie (DES).

Vom Bergbau zur Kreislaufwirtschaft: Europas Antwort auf den Rohstoffhunger

BASF errichtet in Québec eine Produktionsstätte für Kathodenmaterialien, Umicore investiert in Ontario in eine Batteriezellenfabrik - beide mit Fokus auf Nickel, Kobalt und Lithium. Doch die Abhängigkeit von Primärmetallen bleibt bestehen. Iondrive verfolgt einen anderen Ansatz: Die firmeneigene DES-Technologie soll Metalle wie Nickel, Kobalt, Lithium oder Kupfer direkt aus Altbatterien zurückgewinnen - effizient, kostenschonend und umweltverträglich.

Ein Konsortium mit europäischen Industriepartnern, das jüngst mit 3,1 Mio. EUR finanziert wurde, markiert den nächsten Schritt. Dabei geht es nicht nur um Forschung, sondern um den Aufbau einer industriellen Lieferkette für recycelte Batteriemetalle. Iondrive betreibt in Adelaide eine Pilotanlage, die künftig nach Deutschland verlagert werden soll, um dort die Rückgewinnung von Kathoden- und Anodenmetallen zu optimieren. Damit entsteht eine Infrastruktur, die Europa unabhängiger von Primärrohstoffen und transkontinentalen Lieferwegen machen kann.

Konsortium als Modell: Batteriemetalle "aus einer Hand" - diesmal aus Recycling

Während polymetallische Lagerstätten wie NISK physisch mehrere Metalle liefern, könnte Iondrive denselben Effekt digital-chemisch erzielen - durch ein Verfahren, das verschiedene Metallfraktionen aus demselben Materialstrom trennt und zurückgewinnt. Ziel ist ein "urban mining"-Ansatz: Batteriemetalle aus Altmaterialien, gewonnen im geschlossenen Kreislauf, innerhalb Europas.

Die Finanzierung des Projekts sieht eine dreijährige Laufzeit vor. Ein großer Teil der Mittel fließt in die Prozessvalidierung, den Aufbau von Feedstock-Lieferketten und die Einbindung von Industriepartnern - darunter führende Batterie-, Chemie- und Recyclingunternehmen. Langfristig könnte sich Iondrive als Schnittstelle zwischen Technologie- und Rohstoffindustrie etablieren - ähnlich wie Umicore, nur mit Fokus auf Recyclingprozesse und grenzüberschreitende Anwendungen.

Ausblick: Europa formt seinen eigenen One-Stop-Shop für Batteriemetalle

Die Kombination aus technischer Innovation, europäischer Förderkulisse und industrieller Kooperation verleiht Projekten wie dem von Iondrive strategische Bedeutung. Während Konzerne wie BASF oder Umicore ihre Rohstoffe in Kanada sichern, baut Iondrive an einer nachhaltigen Alternative auf heimischem Boden - einem dezentralen, zirkulären Rohstoffkreislauf für Batteriemetalle.

Damit könnte das Unternehmen ein wichtiger Baustein werden, um Europas Vision einer klimaneutralen, ressourcenschonenden Batterieproduktion zu verwirklichen - ein "One-Stop-Shop" nicht durch Bergbau, sondern durch Recycling.

__________

Quellen:

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Wie Iondrive mit Recycling zur Alternative für BASF und Umicore wird: Profitieren von Europas Kreislaufwirschaft appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000BASF111,BE0974320526,AU0000305542