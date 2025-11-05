Batterie-Recycling-Boom: Iondrive , Umicore und Glencore zeigen, wie Europas Rohstoffwende Fahrt aufnimmt

Anzeige / Werbung

Werbung-Interessenkonflikte und Disclaimer beachten -Auftraggeber: Iondrive Ltd. (ISIN: AU0000305542)

Die britisch-australische Technologie- und Rohstoffgesellschaft Iondrive Limited (WKN A3DCR9, ISIN AU000000ION1) erweitert ihren strategischen Fokus: Gemeinsam mit dem finnischen Unternehmen Latitude 66 Cobalt Ltd. arbeitet sie an einem innovativen Verfahren zur Aufbereitung und Raffination von Kobalt - einem der zentralen Metalle für den europäischen Batterie- und Energiesektor. Ziel der Partnerschaft ist es, eine effiziente und umweltfreundlichere Verarbeitungsmethode zu entwickeln, die die Abhängigkeit Europas von globalen Lieferketten reduziert und lokale Wertschöpfung stärkt.

Neue Wege der Kobaltgewinnung in Finnland

Iondrive hat in den vergangenen Jahren ein spezielles Verfahren zur Metallrückgewinnung entwickelt, das auf der sogenannten Deep Eutectic Solvent-Technologie (DES) basiert. Diese ermöglicht es, Metalle wie Kobalt, Nickel oder Lithium selektiv aus unterschiedlichen Materialien zu extrahieren - sowohl aus recycelten Batterien als auch aus neuen Konzentraten. In Zusammenarbeit mit Latitude 66 soll diese Technologie nun erstmals in Finnland im industriellen Maßstab angewendet werden.

Latitude 66 verfügt über umfangreiche Explorationslizenzen im Norden des Landes, insbesondere im sogenannten KSB-Projektgebiet, das als eines der aussichtsreichsten europäischen Kobaltgebiete gilt. Im Rahmen der Kooperation werden Kobalt-Konzentrate aus diesem Projekt mithilfe der Iondrive-Technologie weiterverarbeitet. Ziel ist die Gewinnung eines hochreinen Endprodukts, das für die Batterieproduktion geeignet ist. Die Vereinbarung umfasst technische Machbarkeitsprüfungen, Prozessoptimierungen und wirtschaftliche Bewertungen, um das Verfahren bis zur kommerziellen Anwendbarkeit weiterzuentwickeln.

Dieser Ansatz passt in die europäische Strategie, kritische Rohstoffe zunehmend innerhalb der eigenen Grenzen zu fördern und zu verarbeiten. Finnland gilt dabei als wichtiger Standort: Das Land kombiniert eine bergbaufreundliche Gesetzgebung mit hohen Umweltstandards und verfügt über eine gut ausgebaute Infrastruktur. Kobalt aus finnischen Lagerstätten könnte deshalb künftig ein Baustein der europäischen Batterie-Wertschöpfung werden - von der Förderung über die Veredelung bis zur industriellen Nutzung.

Vergleich zu internationalen Akteuren: Glencore plc und Umicore SA

Während Iondrive und Latitude 66 neue Wege bei der Kobaltverarbeitung in Europa aufzeigen, wird der Markt weiterhin von globalen Schwergewichten geprägt. Glencore plc (WKN A1H8BV, ISIN JE00B4T3BW64) zählt zu den weltweit größten Förderern und Händlern von Kobalt. Das Unternehmen betreibt umfangreiche Minen in der Demokratischen Republik Kongo und kontrolliert weite Teile der internationalen Lieferketten. Der Fokus liegt auf großvolumiger Förderung und globalem Handel, was zwar Versorgungssicherheit schafft, jedoch mit geopolitischen und ökologischen Herausforderungen verbunden ist.

Einen anderen Ansatz verfolgt Umicore SA (WKN A2JDR0, ISIN BE0003654432). Das belgische Unternehmen konzentriert sich auf Batteriematerialien und Recyclinglösungen und spielt eine zentrale Rolle beim Aufbau einer europäischen Kreislaufwirtschaft für kritische Metalle. Durch die Rückgewinnung von Kobalt, Nickel und Lithium aus Altbatterien trägt Umicore dazu bei, den Bedarf an Primärrohstoffen zu reduzieren.

Iondrive bewegt sich zwischen diesen beiden Modellen: Das Unternehmen agiert weder als traditioneller Bergbaukonzern noch ausschließlich als Recycler, sondern entwickelt eine hybride Technologieplattform, die es erlaubt, Primär- und Sekundärrohstoffe effizienter zu verarbeiten. Mit der Anwendung in Finnland entsteht damit ein potenzielles Bindeglied zwischen der Förderung und Wiederverwertung - ein Schritt, der auch industriepolitisch an Bedeutung gewinnen könnte, da Europa auf eine resilientere und nachhaltigere Rohstoffstrategie zusteuert.

Die Zusammenarbeit zwischen Iondrive und Latitude 66 unterstreicht die wachsende Relevanz technologischer Innovationen im Rohstoffsektor. Mit dem Fokus auf Kobalt - einem Schlüsselelement moderner Energiespeicher - verbindet das Projekt technologische Entwicklung mit regionaler Wertschöpfung.

__________

Quellen:

https://www.it-boltwise.de/innovative-kobalt-gewinnung-in-finnland-iondrive-und-lat66-setzen-neue-massstaebe.html

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Batterie-Recycling-Boom: Iondrive , Umicore und Glencore zeigen, wie Europas Rohstoffwende Fahrt aufnimmt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE000A1H8BV3,JE00B4T3BW64,AU0000305542