Die Stimmung in der Chemischen Industrie ist weiterhin trüb. Dies lässt sich relativ einfach auch an der Kursentwicklung von Lanxess und Evonik ablesen, die in den vergangenen Monaten kräftig unter Druck geraten sind. Hingegen schlägt sich die Aktie des breit aufgestellten Weltmarktführers BASF noch relativ wacker. Doch alle leiden unter der aktuellen Lage. So ist das vom Münchner Ifo-Institut erhobene Geschäftsklima für die Branche im Oktober um 7,4 Punkte auf minus 19,4 Punkte gefallen. Das ist ...

