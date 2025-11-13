Iondrive wird Kerntechnologiepartner in EU-Batterierecycling-Konsortium: Europas Recycling-Initiative im Umfeld von Rio Tinto und Johnson Matthey

Anzeige / Werbung

Die australische Technologie- und Rohstoffgesellschaft Iondrive Limited (WKN A3DCR9, ISIN AU000000ION1) übernimmt eine zentrale Rolle im neu gegründeten europäischen Batterierecycling-Konsortium, das mit insgesamt 3,1 Millionen Euro ausgestattet ist. Das Projekt bringt Industrie, Forschung und Technologieanbieter zusammen, um einen funktionierenden Kreislauf für Lithium-Ionen-Batterien in Europa aufzubauen. Im Mittelpunkt steht die Frage, wie hochwertige Batteriematerialien künftig effizient, ressourcenschonend und innerhalb Europas zurückgewonnen werden können.

Europäische Partnerschaft für geschlossene Materialkreisläufe

Das von der RWTH Aachen University koordinierte Konsortium vereint mehrere Akteure entlang der Wertschöpfungskette - darunter Accurec Recycling, Neuman & Esser Process Technology, Constantia Patz und Iondrive. Ziel ist es, den Anteil recycelter Materialien in neuen Batterien zu erhöhen, ohne Einbußen bei Qualität oder Leistungsfähigkeit. Dabei kommt Iondrive eine besondere Rolle zu: Das Unternehmen bringt seine proprietäre Deep-Eutectic-Solvent-Technologie (DES) ein, ein Verfahren, das Metalle wie Nickel, Kobalt, Lithium und Mangan aus sogenannter "Black Mass" effizient extrahieren kann.

Black Mass ist der metallhaltige Rückstand, der beim Recycling alter Batterien entsteht. Bisher war die Rückgewinnung der enthaltenen Rohstoffe oft energie- und chemikalienintensiv. Iondrives Verfahren verspricht hier eine Alternative, die mit geringerer Umweltbelastung und höherer Metallausbeute arbeitet. Das Konsortium testet nun in Deutschland den praktischen Einsatz dieser Technologie - mit dem Ziel, sie zu validieren und in eine skalierbare industrielle Lösung zu überführen.

Über die neu gegründete Tochtergesellschaft Iondrive EU GmbH ist das Unternehmen direkt in die europäische Projektstruktur eingebunden. Für den Betrieb der Pilotanlage in Deutschland erhält Iondrive eine Förderung von bis zu 60 Prozent der Kosten, insgesamt maximal 398.000 Euro. Neben den Eigenmitteln von rund 265.000 Euro fließen Fördergelder aus dem nordrhein-westfälischen Innovationsprogramm, sodass eine solide finanzielle Basis für den Testbetrieb entsteht. Das Konsortium selbst soll über die nächsten drei Jahre den Grundstein für eine europaweite Kreislaufwirtschaft im Batteriebereich legen.

Einordnung im internationalen Kontext: Rio Tinto Group und Johnson Matthey plc

Im globalen Maßstab bewegen sich die europäischen Initiativen zwischen zwei bewährten Industrieansätzen. Rio Tinto Group (WKN 852147, ISIN GB0007188757) steht für den klassischen Bergbauansatz: großvolumige Förderung von Metallen wie Lithium, Nickel und Kupfer, kombiniert mit zunehmenden Investitionen in Recycling und nachhaltige Metallproduktion. Das Unternehmen arbeitet mit europäischen Partnern an Projekten, die Primärförderung und Recycling stärker verknüpfen sollen - ein Signal für die zunehmende Integration der Wertschöpfungsketten.

Johnson Matthey plc (WKN A2DRDR, ISIN GB00BZ4BQC70) repräsentiert das Gegenstück dazu: ein technologiegetriebener Spezialist für Materialchemie und Metallrückgewinnung. Der britische Konzern entwickelt Verfahren für die Wiederverwertung von Edel- und Batteriemetallen und spielt eine wichtige Rolle in Europas Bestrebungen, eine nachhaltige Versorgung mit Batterierohstoffen sicherzustellen.

Iondrive positioniert sich dazwischen - als technologieorientiertes Unternehmen, das wissenschaftliche Forschung in marktfähige industrielle Anwendungen überführt. Mit der Beteiligung am europäischen Konsortium verankert es sich direkt in der entstehenden Recyclinginfrastruktur und demonstriert, dass Fortschritt im Batteriemarkt nicht allein über neue Rohstoffquellen, sondern über intelligente Prozessinnovationen erreicht werden kann.

https://www.boerse.de/nachrichten-amp/IRW-News-Iondrive-Mit-3-1-Mio-finanziertes-Batterierecycling-Konsortiums-nimmt-in-Europa-seine-Arbeit-auf/37974415

