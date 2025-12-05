NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Rio Tinto von 7200 auf 7100 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit dem Investorentag habe der Bergbaukonzern eine weitere Portfolioverschlankung eingeläutet, schrieb Matt Greene am Donnerstagnachmittag. Er passte seine Schätzungen geringfügig an die Ziele an./ag/mis



