IonDrive auf den Pfaden von NextEra Energy? Clean-Tech-Konzern erweitert E-Waste-Recycling in den USA

Der Markt für Energiespeicher und nachhaltige Kreislaufwirtschaft wächst parallel: Neben Netzstabilität und Speichersystemen spielt die Rückgewinnung kritischer Materialien aus Elektronikschrott zunehmend eine Rolle. Angesichts globaler Lieferkettenrisiken und wachsender Nachfrage nach seltenen Erden rücken Recyclingtechnologien in den Fokus - ein Trend, der Anbieter beider Segmentwelten begünstigt.

Iondrive nutzt diese Doppelbewegung: Neben Speicher- und Techniklösungen treibt das Unternehmen nun aktiv das Recycling von E-Waste und Permanentmagneten in den USA voran, wodurch sich neue strategische Pfade eröffnen.

Iondrive: Erweiterung um E-Waste-Recycling neben Speicherlösungen

Iondrive (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) hat kürzlich eine Kapitalrunde abgeschlossen, über die 4 Millionen australische Dollar durch die Ausgabe neuer Aktien eingenommen wurden. Der Erlös dient insbesondere der Kommerzialisierung der firmeneigenen IONSolv-Technologie - mit Fokus auf E-Waste-Recycling in den USA.

Ein zentraler Schritt dafür ist die vereinbarte Kooperation mit Colt Recycling LLC. Colt liefert gemischten Elektronikschrott bzw. E-Waste-Feedstock, der mit Ionsolv verarbeitet werden soll - insbesondere zur Rückgewinnung seltener Erden aus ausgedienten Permanentmagneten.

Darüber hinaus wurde eine erste techno-ökonomische Machbarkeitsstudie für eine modulare 2.000 Tonnen-Anlage abgeschlossen. Diese zeigt laut Iondrive das Potenzial, aus Magnet-Abfällen wirtschaftlich wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Parallel läuft derzeit die Phase 2 der Bewertung, mit Laborversuchen zur Validierung von Rückgewinnungsraten, Effizienz und Wiederverwendbarkeit der eingesetzten Reagenzien - die Ergebnisse werden für das zweite Quartal 2026 erwartet.

Damit erweitert Iondrive sein Geschäftsmodell deutlich: zusätzlich zur Speicherung und Netz-/Energiesparte tritt nun der Bereich "Urban Mining / Recycling kritischer Rohstoffe" als strategische Säule hinzu.

NextEra Energy: Versorger mit Speicherfokus - weniger Recyclingfokus

NextEra Energy (WKN A1CZ4H, ISIN US65339F1012) betreibt in erster Linie die Erzeugung erneuerbarer Energien, Netzinfrastruktur und stationäre Energiespeicher. Im Gegensatz dazu verfolgt NextEra aktuell keine öffentliche Ausrichtung auf Rohstoff-Recycling aus E-Waste oder Magnetabfällen. Vielmehr liegt der Schwerpunkt auf Versorgungssicherheit, Infrastruktur und Speicherintegration, nicht auf Urban Mining oder Kreislaufwirtschaft.

Damit unterscheiden sich die Geschäftsmodelle von Iondrive und NextEra: Während NextEra klassisch als Versorger und Speicheranbieter agiert, kombiniert Iondrive Speichertechnik mit Recyclingtechnologien und adressiert damit zusätzlich das Thema kritische Rohstoffe und Nachhaltigkeit.

Iondrive erweitert sein Geschäftsmodell dabei strategisch: Durch die Kombination aus Speicher, Technologie und Rohstoff-Rückgewinnung setzt Iondrive auf einen differenzierten Technologiepfad - dessen Erfolg maßgeblich von technischer Validierung, Marktakzeptanz und regulatorischen Rahmenbedingungen abhängt.

