Verbrenner-Aus in der EU auf dem Prüfstand - warum die Debatte neue Impulse für Batterie-Recycling-Konzerne wie IonDrive setzt

Anzeige / Werbung

Kritik an politischen Signalen, strategische Unsicherheit für Hersteller und strukturelle Chancen entlang der Batterie-Wertschöpfungskette

Das geplante Ende des Verbrennungsmotors bei Neuwagen ab 2035 galt bislang als zentraler Pfeiler der europäischen Klimapolitik im Verkehrssektor. Doch seit bekannt wurde, dass der Flottengrenzwert von null Gramm CO2 möglicherweise aufgeweicht werden soll, ist eine intensive Debatte entbrannt. Ökonomen und Marktbeobachter warnen bereits jetzt vor widersprüchlichen Signalen an die Industrie. Die Diskussion dreht sich weniger um das "Ob" der Elektromobilität als um das "Wann" - und um die Frage, ob politische Korrekturen bestehende Investitionsentscheidungen konterkarieren.

Führende Wirtschaftswissenschaftler sehen in einer Verschiebung oder Aufweichung des Verbrenner-Aus keinen strukturellen Vorteil für europäische Hersteller. Vielmehr werde weder die Wettbewerbsfähigkeit gestärkt noch würden bestehende Probleme wie technologische Rückstände bei Batteriezellen adressiert. Die Debatte offenbart damit grundlegende Unsicherheiten in der industriellen Transformation - insbesondere für Unternehmen, die bereits stark auf elektrische Antriebe und neue Wertschöpfungsketten gesetzt haben.

Chance für GreenTech IonDrive Ltd.

Vor diesem Hintergrund rücken Unternehmen in den Fokus, die nicht vom Fortbestand des Verbrennungsmotors abhängen, sondern vom langfristigen Ausbau der Elektromobilität. IonDrive Ltd. (WKN: A3E1X8, ISIN: AU0000305542), ein australisches Technologieunternehmen mit europäischer Präsenz, positioniert sich entlang der Batterie- und Recycling-Wertschöpfungskette. Das Unternehmen entwickelt eine Deep-Eutectic-Solvent-Technologie, die eine ressourcenschonende Rückgewinnung kritischer Metalle aus Lithium-Ionen-Batterien und Elektroschrott ermöglichen soll.

IonDrive ist Teil eines europäischen Konsortiums unter Beteiligung der RWTH Aachen, das den Aufbau einer nachhaltigen Batterierecyclingindustrie in Deutschland vorantreibt. Ziel ist es, zu zeigen, dass recycelte Batteriematerialien eine vergleichbare Leistungsfähigkeit wie Primärrohstoffe erreichen können. In diesem Kontext übernimmt IonDrive die Aufbereitung der sogenannten Black Mass und adressiert damit einen Engpass in der europäischen Kreislaufwirtschaft.

Politische Unsicherheit als struktureller Faktor

Die aktuelle Verbrenner-Debatte verdeutlicht, wie stark politische Rahmenbedingungen Investitionsentscheidungen beeinflussen. Ökonomen warnen, dass eine Abkehr vom klaren 2035-Pfad kurzfristige Effekte überbetont und langfristige Industrieinteressen vernachlässigt. Viele Hersteller haben ihre Entwicklungsbudgets bereits auf batterieelektrische Plattformen verlagert; neue Verbrennermodelle gelten als unwahrscheinlich. Eine verlängerte Doppelstrategie zwischen Elektro- und Verbrennerfahrzeugen wird zunehmend als ineffizient beschrieben.

Für Technologieanbieter wie IonDrive bedeutet diese Gemengelage jedoch keine Abkehr vom Kernthema, sondern eher eine Bestätigung struktureller Trends. Denn unabhängig vom exakten Ausstiegsdatum steigt der Bedarf an Batterien - und damit an Recyclingkapazitäten, Rohstoffsicherung und geschlossenen Materialkreisläufen.

Elektromobilität jenseits der Antriebsfrage

Während sich die politische Diskussion stark auf den Motor fokussiert, verlagert sich die industrielle Wertschöpfung zunehmend auf Batterietechnologie, Materialien und Recycling. Kritische Stimmen aus der Ökonomie sehen die eigentlichen Herausforderungen weniger im Antrieb selbst als in fehlenden Kompetenzen bei Batteriezellen und der Rohstoffverfügbarkeit. Genau hier setzen neue Technologien wie die von IonDrive an, die Europa unabhängiger von Importen machen sollen.

IonDrive steht damit exemplarisch für eine zweite Ebene der Mobilitätswende: den Aufbau einer funktionierenden Kreislaufwirtschaft für Batterien. Dieser Bereich dürfte unabhängig von kurzfristigen politischen Kurskorrekturen an Bedeutung gewinnen, da regulatorische Vorgaben, Kostenaspekte und Nachhaltigkeitsziele langfristig wirken.

__________

Quellen:

https://www.heise.de/news/Verbrenner-Ende-in-Neuwagen-Oekonomen-warnen-vor-Aufweichung-von-Zielen-11114809.html

https://eu-recycling.com/events

__________

Lassen Sie sich in den Verteiler für Iondrive oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Iondrive " oder "Nebenwerte".

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Iondrive existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Iondrive. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Iondrive können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Iondrive einsehen: https://iondrive.com.au/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Iondrive vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.





Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu



Über Dr. Reuter Investor Relations: Dr. Reuter Investor Relations ist eine Investor Relations Agentur / Investor Relations Agency mit der folgenden Servicepalette: Small Cap Investor Relations, Retail Investor Relations, Privataktionäre, Institutional Investor Relations, Institutionelles Investor Relations, Finanz- Public Relations, ESG-Services, Roadshows, Investor Access, Kapitalmarkt-Compliance, Equity Research.

The post Verbrenner-Aus in der EU auf dem Prüfstand - warum die Debatte neue Impulse für Batterie-Recycling-Konzerne wie IonDrive setzt appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: AU0000305542