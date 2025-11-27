Iondrive startet Kapitalrunde zur Umsetzung von E-Waste-Recycling in den USA

Anzeige / Werbung

Das australische CleanTech-Unternehmen Iondrive Limited (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) sichert sich frisches Kapital: Insgesamt 4 Millionen AUD fließen dem Unternehmen durch die Ausgabe von 90.909.087 neuen Aktien zu einem Preis von 0,044 AUD je Aktie zu. Der Preis entspricht exakt dem letzten Börsenkurs vor Handelsaussetzung - es gab keinen Abschlag.

Cornerstone-Investoren aus dem bestehenden Aktionärskreis, darunter institutionelle Anleger und Family Offices, haben sich mindestens anteilig beteiligt. Ein neuer australischer institutioneller Investor ergänzt den Aktionärskreis. Auch Vorstand und Management zeigen Vertrauen: Ihr Beitrag beläuft sich auf 180.000 AUD.

CEO Dr. Ebbe Dommisse zeigt sich zufrieden: "Wir sind begeistert, unsere Kapitalbeschaffung abgeschlossen zu haben - ein wichtiger Schritt zur Kommerzialisierung unserer E-Waste-Recycling-Technologie in den USA. Die Beteiligung der Cornerstone-Investoren sowie des Boards und des Managements zeigt das Vertrauen in Iondrives Technologie und die bevorstehende Umsetzung. Wir danken unseren bestehenden Aktionären für ihre Unterstützung."

Finanzierung als Basis für US-Expansion

77,5 Millionen der neuen Aktien werden im Rahmen des bestehenden Emissionsspielraums nach ASX Listing Rule 7.1 ausgegeben. Die restlichen 13,4 Millionen Aktien - darunter auch die Beteiligung von Direktoren und Strata Investment Holdings Plc - bedürfen der Zustimmung der Aktionäre. Die entsprechende Hauptversammlung ist für Mitte bis Ende Januar 2026 geplant.

Zu den Teilnehmern der Platzierung zählen Strata Investment Holdings Plc, Ilwella Pty Ltd, Terra Capital und Regal Funds Management. Taylor Collison Ltd begleitet die Platzierung als alleiniger Lead Manager.

Der Erlös soll insbesondere in die Kommerzialisierung der firmeneigenen IONSolv-Technologie fließen, mit einem klaren Fokus auf das E-Waste-Recycling in den USA. Dazu zählt unter anderem der Aufbau einer US-Recyclinganlage sowie die Einstellung entsprechender Führungskräfte vor Ort. Zugleich verbessert die Kapitalaufnahme die Bilanzstruktur - ein wichtiger Aspekt für künftige US-Förderanträge.

Strategische Partnerschaft mit Colt Recycling

Parallel zur Kapitalmaßnahme treibt Iondrive die technische und wirtschaftliche Bewertung seiner IONSolv-Technologie voran, insbesondere in Bezug auf das Recycling von End-of-Life-Permanentmagneten zur Rückgewinnung von seltenen Erden (REOs). Hierfür besteht eine bindende Vereinbarung mit dem US-Unternehmen Colt Recycling LLC. Colt liefert gemischten E-Waste-Feedstock an Iondrive und schafft damit die Grundlage für eine mögliche spätere kommerzielle Partnerschaft und gemeinsame Standortnutzung.

Zudem wurde eine erste Phase der techno-ökonomischen Machbarkeitsstudie für eine modulare 2.000 Tonnen-Anlage abgeschlossen. Ergebnis: Die IONSolv-Technologie besitzt laut Analyse das Potenzial, signifikanten Mehrwert aus Magnetabfällen zu generieren.

Nächste Stufe: Validierung und Skalierung

Aktuell läuft Phase 2 der technischen Bewertung. Ziel ist es, die zentralen Annahmen der ersten Phase unabhängig zu validieren und das Projekt auf ein vorläufiges Machbarkeitsniveau (PFS) zu heben. Im Fokus stehen dabei Laborversuche zur genauen Ermittlung der Rückgewinnungsraten für seltene Erden, Effizienz des IONSolv-Prozesses und Rückgewinnung von eingesetzten Reagenzien. Die Ergebnisse dieser Laborstudien werden für Anfang des zweiten Quartals 2026 erwartet.

Durch die Aufbereitung ausgedienter Permanentmagnete kann Iondrive einen aktiven Beitrag zur Reduzierung der US-Abhängigkeit von importierten REOs und chinesischen Lieferketten leisten. Parallel dazu bereitet das Unternehmen Anträge für US-Förderprogramme vor.

IONSolv als Plattform für Urban Mining

Die IONSolv-Technologie positioniert sich zunehmend als Plattformlösung für das sogenannte "Urban Mining" - also die Rückgewinnung kritischer Rohstoffe aus Altmaterialien. Neben Magneten umfasst das Spektrum bereits Anwendungen in der Batterie- und Solarpanel-Rückgewinnung. Der Ansatz: ein geschlossener Prozess, ohne hohe Temperaturen oder aggressive Säuren - damit umweltfreundlicher, kosteneffizienter und ressourcenschonender als klassische Methoden.

Ausblick: Breitere Anwendung geplant

Langfristig will Iondrive die IONSolv-Technologie nicht nur im Batterie- und E-Waste-Segment nutzen, sondern auch auf andere Märkte wie Mineralverarbeitung und urbane Rohstoffgewinnung ausweiten. Das Unternehmen sieht sich auf einem klaren Weg in Richtung Kommerzialisierung - mit einer Technologie, die sowohl wirtschaftlich als auch ökologisch überzeugt

Quelle:

https://www.listcorp.com/asx/ion/iondrive-limited/news/4m-placement-to-advance-e-waste-recycling-in-the-us-3281940.html

__________

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

Enthaltene Werte: AU0000305542