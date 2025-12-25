Megatrend eWaste: Diese Aktien sollten Anleger 2026 im Blick behalten -Iondrive, Salzgitter und Umicore im Vergleich

Anzeige / Werbung

Marktumfeld: Elektroschrott und kritische Rohstoffe

Elektroschrott entwickelt sich zu einem strukturellen Thema für Industrie und Rohstoffmärkte. Die zunehmende Elektrifizierung, der Ausbau erneuerbarer Energien und der steigende Einsatz von Batterien führen zu einer wachsenden Nachfrage nach kritischen Materialien. Gleichzeitig nehmen Abfallmengen aus Elektronik, Industrieprozessen und Energiespeichern zu.

Studien zur Rückgewinnung kritischer Materialien zeigen, dass Recycling und Sekundärrohstoffe eine immer wichtigere Rolle spielen, um begrenzte Primärressourcen zu schonen und industrielle Lieferketten abzusichern. Der Fokus liegt dabei auf Metallen mit geringer Fördermenge und hoher technologischer Bedeutung.

Iondrive Limited: Rückgewinnung kritischer Metalle

Iondrive Limited (ISIN: AU0000305542) ist ein australisches Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf der Rückgewinnung kritischer Materialien. Das Unternehmen entwickelt Verfahren, um wertvolle Metalle aus komplexen Abfallströmen wie Altbatterien und Elektronikschrott zu extrahieren. Im Mittelpunkt steht eine hydrometallurgische Technologie, die auf eine selektive Trennung von Metallen abzielt. Nach Angaben des Unternehmens sollen dadurch Materialien wie Lithium, Nickel, Kobalt und Mangan effizienter zurückgeführt werden. Der Ansatz adressiert insbesondere das Recycling von Lithium-Ionen-Batterien, deren Mengen mit dem Ausbau der Elektromobilität weiter steigen.

Neben dem Recycling arbeitet Iondrive auch an Batterie- und Energiespeicherprojekten, darunter wässrige Natrium-Batterien sowie Konzepte für sicherere Lithium-Metall-Batterien. Damit deckt das Unternehmen sowohl die Rückführung bestehender Materialien als auch technologische Entwicklungen im Batteriesektor ab.

Salzgitter AG und Umicore: Neue Kooperation für industrielle Kreislaufwirtschaft

Die Salzgitter AG (WKN: SALZG0, ISIN: DE0006202005) und Umicore SA (ISIN: BE0974320526) haben Anfang Dezember 2025 bekanntgegeben, bei der Rückgewinnung des seltenen Edelmetalls Iridium aus industriellen Prozessen zu kooperieren. Grundlage hierfür ist die elektrolytische Bandverzinkung in der Stahlproduktion von Salzgitter. In diesem Verfahren kommen iridiumhaltige Anoden zum Einsatz, deren Beschichtungsreste bisher nur eingeschränkt verwertet werden konnten.

Im Rahmen der Zusammenarbeit übernimmt Umicore die metallurgische Aufbereitung dieser Rückstände. Ziel ist es, Iridium aus den Anodenmaterialien zurückzugewinnen und erneut in den industriellen Kreislauf einzubringen. Iridium zählt zu den seltensten Edelmetallen weltweit, die jährliche Fördermenge ist begrenzt. Gleichzeitig steigt die Nachfrage unter anderem aus der Chemie-, Elektronik- und Energietechnik.

Salzgitter bringt in die Zusammenarbeit den kontinuierlichen Materialstrom aus der industriellen Stahlproduktion ein. Umicore steuert seine Expertise in der Edelmetall-Rückgewinnung und bestehende Recyclinginfrastruktur bei. Die Kooperation steht für einen großindustriellen Ansatz der Kreislaufwirtschaft und zeigt, wie Produktionsprozesse und Recycling enger miteinander verzahnt werden.

Fazit

Elektroschrott und industrielle Reststoffe gewinnen als Rohstoffquelle an Bedeutung. Die Rückgewinnung kritischer Materialien wird zunehmend zu einem strategischen Faktor für Industrieunternehmen und Technologieanbieter. Iondrive Limited positioniert sich mit Recycling- und Batterietechnologien im wachstumsstarken Segment der Materialrückgewinnung. Die Kooperation von Salzgitter AG und Umicore zeigt, wie etablierte Industriekonzerne Kreislaufwirtschaft auf Prozessebene umsetzen. Zusammen verdeutlichen diese Unternehmen, wie unterschiedlich der Megatrend eWaste entlang der Wertschöpfungskette adressiert wird.

Quellen:

https://www.idtechex.com/en/research-report/critical-material-recovery/1124

https://www.salzgitter-ag.com/de/newsroom/pressemeldungen/details/salzgitter-ag-und-umicore-kooperieren-bei-dem-recycling-von-seltenem-edelmetall-25071.html

Iondrive Ltd

ISIN: AU0000305542

https://iondrive.com.au/

