Lithium war gestern? Warum Iondrive Limited, CATL und Eve Energy jetzt die Entwicklung der Sodium-Ionen-Batterie vorantreiben

Die globale Batterieindustrie erlebt eine verstärkte Hinwendung zu Alternativen, die die klassischen Lithium-Ionen-Zellen ersetzen können. Insbesondere Sodium-Ionen-Technologien gewinnen derzeit viel Aufmerksamkeit, weil sie auf weit verbreiteten, günstigeren Rohstoffen basieren und das Potenzial für kosteneffiziente, sichere Energiespeicher bieten. Sodium-Ionen-Batterien haben eine ähnliche Funktionsweise wie Lithium-Ionen-Zellen, ersetzen aber das seltenere Lithium durch Natrium, dessen Rohstoffe reichlich verfügbar und kostengünstiger sind. Diese Technologie steht kurz vor einer breiteren industriellen Anwendung. Sie wird getrieben durch Fortschritte in der Zellchemie, Produktionsprozessen und einer steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Energiespeichern was auch Investoren interessante Marktchancen bietet.

CATL und Eve Energy entwickeln erste Sodium-Ionen-Batterien

Sodium-Ionen-Batterien gelten als potenzielle Alternative zu Lithium-Ionen-Akkus in Anwendungen von stationären Energiespeichern bis zu Elektrofahrzeugen. Insbesondere dann, wenn Materialkosten und Versorgungssicherheit im Vordergrund stehen. Hersteller wie Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL; WKN A2JQNK, ISIN CNE100003662) aus China treiben diese Entwicklung voran: CATL hat 2025 eine zweite Generation seiner Natrium-Ionen-Batterie vorgestellt, die unter anderem eine verbesserte Leistung bei niedrigen Temperaturen und gesteigerte Sicherheit bieten soll. Ein Serienstart wird für 2027 angestrebt, mit Ziel-Energiedichten über 200 Wh/kg. Die Produktion ist derzeit noch klein, was die Kosten relativ hoch hält, doch mit steigender Fertigung sollen Skaleneffekte greifen.

Parallel dazu hat der chinesische Batteriehersteller Eve Energy Co., Ltd. (WKN A111B0, ISIN CNE100000GS4) mit dem Bau eines neuen Sodium-Ionen-Zentrums begonnen. Das Projekt umfasst ein Produktionskapazitätsziel von 2 GWh pro Jahr sowie ein eigenes Robotik- und Forschungszentrum zur Integration von KI und Automatisierung in die Produktion. Eve Energy plant darüber hinaus die Entwicklung selbstabbaubarer, nicht entzündlicher Sodium-Ionen-Produkte, um Sicherheit und Nachhaltigkeit in der Technologie weiter zu fördern. Eve zählt zu den bedeutenden Batterieherstellern Chinas mit einem diversifizierten Produktportfolio. Der aktuelle Schritt, ein spezielles Zentrum für Sodium-Ionen-Batterien mit Robotik-Fokus zu errichten, zeigt eine strategische Weichenstellung in Richtung einer technologisch integrierten Produktion. Durch den Fokus auf KI-gestützte Fertigung, Automatisierung und die Entwicklung nicht entzündlicher Produkte setzt Eve Energy auf eine Kombination aus Effizienz und Sicherheit als Wettbewerbsvorteil gegenüber traditionellen Herstellern.

Iondrive Limited: Innovative Batterie- und Recyclingtechnologie

Iondrive Limited (WKN A3E1X8, ISIN AU0000305542) ist ein australisches Unternehmen, das sich primär auf innovative Batterietechnologien und Recyclinglösungen konzentriert. Neben der Entwicklung von Recyclingprozessen nutzt Iondrive seine Erfahrung im Batterieumfeld auch zur Erforschung und Entwicklung von Aqueous Sodium Batteries (wässrige Sodium-Batterien). Diese zielen darauf ab, die Kosten von Energiespeichern erheblich zu senken. Unter anderem weil Natrium als Rohstoff günstiger und in großer Menge verfügbar ist und gleichzeitig die Elektrolyteigenschaften eine lange Lebensdauer versprechen. Iondrive behauptet, dass seine Aqueous Sodium Battery eine höhere Zelllebensdauer und geringere Kosten gegenüber bestehenden Natrium-Batterien aufweist und in bestehenden Lithium-Ionen-Produktionslinien eingesetzt werden kann.

Die Sodium-Ionen-Batterietechnologie entwickelt sich zu einem relevanten Segment im Energiespeichermarkt, getragen von der Nachfrage nach kostengünstigen, nachhaltigen Alternativen zu Lithium-Ionen-Systemen. Iondrive Limited positioniert sich in diesem Umfeld mit eigenen Entwicklungen im Bereich Aqueous Sodium Batteries und innovativen, recyclingorientierten Technologien. Damit besetzt das GreenTech-Unternehmen eine eigene Nische in einem zukunftsträchtigen Markt.

https://www.springerprofessional.de/battery/energy-storage/sodium-ion-battery-soon-ready-for-the-mass-market/51571944

https://iondrive.com.au/iondrive-technologies/technology-projects/

