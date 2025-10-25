Mit einer robusten Vorstellung beendete der Dax die Handelswoche. Und diese hatte es in sich. Zu Wochenbeginn galt es, den vorherigen Schwächeanfall zu kompensieren. Das gelang dem Index im Großen und Ganzen, doch um die Rallye abermals in Schwung zu bringen, reichte die Kraft nicht. Und so entwickelte sich in den letzten Handelstagen eine Seitwärtsbewegung in vergleichsweise engen Begrenzungen. Der Dax oszillierte größtenteils in den Grenzen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 börsennews.de