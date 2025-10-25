Das Leverkusener Biopharma-Unternehmen hat seine amerikanischen Aktivitäten verkauft. Die Transaktion soll Kosten senken und Risiken eliminieren. Doch was bleibt übrig? Klarer Schnitt mit Folgen: Die Biofrontera AG (ISIN: DE000A4BGGM7) hat den Verkauf ihrer US-Vermögenswerte an Biofrontera Inc. abgeschlossen. Übertragen wurden sämtliche Rechte, Strukturen und Verbindlichkeiten im Zusammenhang mit den Produkten Ameluz und RhodoLED. Dazu gehören die Zulassungen, Herstellungsrechte und das zugehörige Personal. Der Deal basiert auf einem im Juni unterzeichneten Term Sheet. Biofrontera Inc. übernimmt ...

