Samstagmorgen: Die stärkste Nachricht des Jahres!?

Samstagmorgen: Ein reales Problem, eine funktionierende Lösung und ein in unseren Augen wirklich seltener Moment!

- Im Mai 2025 reagierte der Markt mit einem Anstieg von rund +70% an nur einem Handelstag, nachdem Battery X Metals die Einführung und die ersten dokumentierten Ergebnisse seines Prototyps 2.0 veröffentlicht hatte, eine Weiterentwicklung der patentangemeldeten Rebalancing-Technologie, die in Realtests eine Reichweitensteigerung von rund +637% zeigte.¹ ² Und nun folgt die Bestätigung, die viele für entscheidend halten dürften:

Nach vier Monaten und über 2 000 Kilometern realem Betrieb zeigt dasselbe Elektro-Nutzfahrzeug laut Unternehmensangaben weiterhin eine effektive Reichweite von über 200 Kilometern pro Ladung, gegenüber ursprünglich 40 km.

Damit liefert das stark aufstrebende und innovative Unternehmen den bislang klarsten Beleg, dass verlorene Batterieleistung nicht nur kurzfristig wiederhergestellt, sondern über Monate stabil gehalten werden kann: eine potenzielle Antwort auf eines der womöglich kostspieligsten Probleme der E-Mobilität.

Großes Kino: Der Realitätsbeweis! -

Aus fast Schrott wird Stabilität! - Batterie mit nur 40 km Reichweite hält nach Rebalancing über 200 km! Langzeit-Validierung beweist dauerhafte Wirksamkeit der Rebalancing-Technologie im Realbetrieb über 2.000 km

Battery X Metals*

WKN: A40X9W

Börsenplätze: Deutsche Börse (Deutschland), Canadian Securities Exchange (CSE, Kanada; Heimatbörse)

Ad-hoc-Meldung in der Nacht auf Samstag:

Battery X Metals Reports Sustained Increase in Effective Driving Range from 40 km to Over 200 km After Targeted Cell Replacement and Rebalancing, Maintained Over Four Months and 2,000 km of Real-World Operation in Preliminary Trials

HIER zur vollständigen Nachricht.

Zum ersten Mal!

Zum ersten Mal belegt das Unternehmen jetzt in einer Langzeit-Validierung im Realbetrieb, dass die im Frühjahr erzielte Reichweitenverbesserung nicht auf einen Einmaleffekt zurückzuführen ist, sondern über Monate hinweg stabil bleibt, und das unter realen Nutzungsbedingungen, nicht im Labor. Gemessen wurde nach denselben Parametern wie im ersten Test: Energieverbrauch pro Ladezustand (State of Charge), extrapolierte Vollreichweite und Vergleich der Abweichungen zwischen Testzyklen.

Das Ausgangsfahrzeug war ursprünglich nahezu unbrauchbar: Eine kommerziell genutzte E-Transporter-Batterie mit nur noch rund 40 Kilometern Reichweite. Nach einer einmaligen Rebalancing-Behandlung lag der Wert bei etwa 295 Kilometern, ein dokumentierter Zuwachs von +637 Prozent.¹ ²

Jetzt, nach über 2.000 Kilometern Laufzeit über rund vier Monate, bestätigen die Daten eine durchschnittliche effektive Reichweite von etwa 220 Kilometern, mit nur minimalen Varianzen zwischen den Messpunkten. Damit wurde nachgewiesen, dass der Rebalancing-Prozess nicht nur die Energienutzung optimiert, sondern offenbar auch die Stabilität der Zellarchitektur über längere Zeiträume stärkt. In einfacher Sprache: Die Batterie bleibt "gesund", wo sie zuvor rapide alterte.

Für den Markt ist das kein Nebenaspekt. In einer Industrie, in der Batterien bis zu 40 Prozent der Gesamtkosten eines Fahrzeugs ausmachen, kann eine Technologie, die die Lebensdauer signifikant verlängert, den Wert von Fahrzeugen, Flotten und Leasingportfolios fundamental verändern. Sie verschiebt die ökonomische Gleichung der E-Mobilität: weg von Austauschzyklen, hin zu Verlängerung und Effizienz.

Diese Resultate markieren einen Wendepunkt: Erstmals liegt ein Beleg für nachhaltige Leistungsstabilität einer rebalancierten Batterie vor. Gleichzeitig bereitet das Unternehmen strukturell den Zugang zu größeren Kapitalmärkten vor: durch eine klarere Aktienstruktur und eine beauftragte US-Investmentbank.

Für risikobewusste Anleger ergibt sich damit eine seltene Schnittstelle aus nachgewiesener Substanz, strategischer Ordnung und entscheidendem Timing.

Deutsche Anleger können bereits heute, außerbörslich über Lang & Schwarz, oder am Montagmorgen reagieren, lange bevor Nordamerika am Nachmittag öffnet. Und wer sich an den Handelstag im Mai erinnert, weiß: Timing war damals der Unterschied zwischen Beobachter und Beteiligtem, ohne dass daraus eine Zusage für eine Wiederholung abgeleitet werden darf.

Vom Einzelfall zum anhaltenden Realbeweis

Bereits im Frühjahr hatte Battery X Metals (WKN: A40X9W)* mit einer spektakulären Praxiserprobung unter realen Einsatzbedingungen überrascht: Ein kommerziell genutztes Elektrofahrzeug, dessen Batterie nahezu unbrauchbar war, erreichte nach einer einzigen Behandlung mit der patent-angemeldeten Rebalancing-Technologie eine geschätzte Reichweite von rund 295 Kilometern, ein dokumentierter Zuwachs von +637%. - Kein Zelltausch, keine chemischen Zusätze, ausschließlich Präzisionselektronik und datenbasierte Zellsteuerung!

Nur Wochen danach folgte der erste kommerzielle Vertrag, eine Umsatzbeteiligung mit einem unabhängigen Tesla-Servicepartner in Kanada, abgeschlossen ohne operative Kosten für Battery X. Vier Monate später ist klar: die erzielte Reichweite bleibt erhalten. Der Schritt von der Idee zum belastbaren Nachweis ist vollzogen, und mit ihm die Perspektive auf industrielle Anwendung.

Entscheidende Maßnahme schon nächste Woche: Kapitalmarkt-Transformation

Parallel zur technischen Validierung bereitet das Unternehmen seine Kapitalstruktur auf die nächste Entwicklungsphase vor. Die angekündigte 1:20-Aktienkonsolidierung reduziert die Zahl der ausstehenden Aktien auf etwa 3,5 Millionen und schafft laut Unternehmensangaben eine klarere, institutionell lesbare Kapitalbasis. Ziel ist, die bereits im Juli 2025 mandatierte US-Investmentbank optimal zu positionieren, um die operative Vorbereitung für ein mögliches Listing an einer nationalen US-Börse, Nasdaq, NYSE oder NYSE American, zu unterstützen.³

Damit entsteht eine seltene Konstellation: Technologische Validierung trifft auf strategische Kapitalmarktreife, ein Momentum, das sich in jungen Technologieunternehmen nur selten in dieser Klarheit zeigt. Das Unternehmen befindet sich damit in einer Phase der Transformation, von einem Microcap an einer Juniorbörse (Canadian Securities Exchange) hin zu einer potenziell breiteren Kapitalmarktpositionierung, die nach Unternehmensangaben auch eine mögliche Notierung an einer großen internationalen Börse wie der Nasdaq einschließen könnte.³

Von der Unsichtbarkeit zur Sichtbarkeit

Noch vor einem halben Jahr galt Battery X Metals (WKN: A40X9W)*als kaum beachteter Microcap an der Canadian Securities Exchange (CSE). Heute präsentiert das Unternehmen eine integrierte 360-Grad-Roadmap über den gesamten Lebenszyklus der Batterie, von der Leistungswiederherstellung über Recycling bis zur Rohstoffsicherung.

Im Zentrum steht die Rebalancing-Technologie, die Batterien elektronisch regeneriert, indem sie Zellungleichgewichte erkennt und korrigiert. Nach Unternehmensangaben lassen sich damit erhebliche Teile der verlorenen Kapazität zurückgewinnen: ohne chemische Zusätze oder Zelltausch.

Ergänzt wird dieser Ansatz durch Recyclingforschung in Kooperation mit einer globalen Top-20-Universität, die unter Laborbedingungen Rückgewinnungsraten von bis zu 97% Graphit und 96% Metalloxid-Reinheit erreicht hat. Ziel ist es, den Recyclingprozess von Lithium-Ionen-Batterien umweltfreundlicher, energieeffizienter und wirtschaftlich skalierbar zu gestalten.

Das dritte Standbein bildet die KI-gestützte Exploration in Nevada, wo Battery X Discoveries, eine 100%-Tochter, gemeinsam mit TerraDX Discoveries eine künstliche Intelligenz einsetzt, um geologische Datenmengen zu analysieren und vielversprechende Zielgebiete für Lithium, Kobalt, Nickel und Graphit zu identifizieren.

Nevada, das laut U.S. Geological Survey rund 85% der bekannten US-Lithiumvorkommen beherbergt, gilt dabei als strategischer Schlüsselstandort für die künftige Unabhängigkeit der US-Batteriemetallversorgung.

Diese Kombination aus Technologie, Nachhaltigkeit und Rohstoffintelligenz bildet eine vertikal integrierte Architektur, die Battery X Metals in einem Feld positioniert, das durch die weltweite Elektrifizierungswelle rasant an strategischer Bedeutung gewinnt.

Wenn Technologie zu Vertrauen wird

Mit der neuen Langzeit-Validierung im Realbetrieb hat Battery X Metals (WKN: A40X9W)* nach eigenen Angaben gezeigt, dass eine elektronisch rebalancierte Batterie ihre Leistungsfähigkeit über Monate hinweg beibehalten kann. Damit ist der Übergang von der Vision in die Realität vollzogen: Ein technologischer Beweis, der bleibt: dokumentiert, nachvollziehbar, reproduzierbar.

Diese Beständigkeit ist mehr als ein technisches Ergebnis. Sie ist ein Vertrauenssignal. In einer Branche, in der viele nur Konzepte präsentieren, hat Battery X Metals (WKN: A40X9W)* eine funktionierende Lösung gezeigt, und sie über Zeit bestätigt. Genau das unterscheidet eine Idee von einer Technologie, die marktfähig werden kann.

Parallel dazu bereitet das Unternehmen strukturell den Zugang zu größeren Märkten vor. Mit der angekündigten 1:20-Aktienkonsolidierung, einer beauftragten US-Investmentbank und klarer Roadmap zur Kapitalmarktreife entsteht ein Fundament, das Technologie und Kapital erstmals miteinander verbindet.

Für Anleger, die nicht auf Signale reagieren, sondern sie erkennen, bevor sie sichtbar werden, ergibt sich damit ein außergewöhnlicher Moment: nachgewiesene Substanz, strategische Weitsicht und das Timing, das oft über Rendite oder verpasste Chance entscheidet. Ob und vor allem wie der Markt am Montag reagiert, bleibt abzuwarten, doch wer vorbereitet ist, kann den Vorteil nutzen, solange der Informationsvorsprung besteht.

Fußnoten:

¹ Siehe Pressemitteilung vom 4. Juli 2025: Battery X Metals - Estimated Driving Range Increase of 225 km Following Successful Rebalancing of Light-Duty Electric Vehicle Model

² Die angegebene Reichweitensteigerung basiert auf intern durchgeführten, vorläufigen, kontrollierten Leistungsversuchen unter No-Load-Bedingungen nach einem Rebalancing-Vorgang an einem Light-Duty-Elektrofahrzeug. Die Ergebnisse und deren Dauer können je nach Fahrzeugtyp, Batteriezustand, Nutzung und Betriebsbedingungen variieren.

³ Siehe Pressemitteilung vom 11. Juli 2025: Battery X Metals - News Release Announcing Letter Agreement with U.S. based Investment Bank

Informieren Sie sich selbst über Battery X Metals (WKN: A40X9W )*:

Webseite: https://www.batteryxmetals.com/

Filings von Battery X Metals (Börsenbehörden Kanada): www.sedarplus.ca

HIER geht es zum Aktienkurs von Battery X Metals.

Mit besten Empfehlungen

Ihr inult-Team

www.inult.com

Enthaltene Werte: CA07135M2031