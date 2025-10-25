Anzeige / Werbung

"Zum ersten Mal in meinem Leben ist es halbwegs rational, etwas Gold im Portfoliözühaben," södie Worte des vielleicht mächtigsten Geschäfts-Bankers der Welt.

Anzeige/Werbung - Diese Anzeige wurde bezahlt und wird im Auftrag von Miata Metals Corp. veröffentlicht. · Erstveröffentlichung: 25.10.2025 11:15 Europa/Berlin ·

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

eine fast unglaubliche Kehrtwende eines der einflussreichsten Menschen. Kein geringerer als Jamie Dimon der Chef der Gröbank, mit einem Börsenwert von fast 640 Milliarden US-Dollar, JP-Morgan sagt inzwischen offen1:

"In einem Umfeld wie diesem könnte Gold leicht auf 5.000 oder sogar 10.000 Dollar steigen."

Das Setup dahinter ist klar: hartnäckige Inflationsrisiken, geopolitische Spannungen, strukturell knappe Minenpipeline - dazümassive Zentralbankkäufe. Kurz: Die nächste Etappe der Gold-Hausse ist real. Wer diese Welle mit Hebel spielen will, liest jetzt Miata.

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) - gröflächige Gold-Pipeline im PröMining-Hotspot Suriname!

Miata Metals (WKN: A3EHXQ) kontrolliert eine ~215 km² Fläche auf der seine Flagship-Projekt "Sela Creek'beheimatet ist, plus das "Nassau'-Projekt, die sich beide im produktiven "Greenstone'-Gürtel von Surinamebefinden. Das Setup stimmt hier, dank Rechtssicherheit, operatives Tempöund kurzer Wege. Mit der Option 100% von "Nassau' erwerben zükönnen stellt Miata parallel die Weichen für vollständige Kontrolle - Portfoliobreite + Flexibilität.

Quelle: Miata Metals (Unternehmenspräsentation)

Warum das zählt:

Jurisdiktion pröBergbau → Arbeiten kommen voran.

→ Arbeiten kommen voran. Gröes Landpaket, mehrere Trends → mehr Trefferchancen, dichter News-Takt.

→ mehr Trefferchancen, dichter News-Takt. Finanzierung steht → Bohrer drehen weiter; 5,5 Mio. CAD Private Placement geschlossen.

Praxis schlägt Theorie: aktiver Kleinbergbau = Abkürzung züguten Zielen!

Dort, wöseit Jahren artisanal gearbeitet wird, liegen handfeste Spuren. Und genaüdiese "Heatmaps' nutzt Miata geschickt, indem man erst misst und dann bohrt. Präzise Zielwahl und kurze Lernkurven sind der Stoff aus denen Treffer gemacht werden die man versteht! Oberflächennah, teils oxidisch und vor allem kostengünstig! Die bisherigen breiten breiten Zonen deuten "Open-Pit'-Fantasie an, was von den jüngsten Explorationsergebnissen kräftig untermauert wird.

Die drei wichtigsten Highlights - auf den Punkt!

Puma - oberflächennah & knackig2!

18 m @ 2,7 g/t Aüab 5,6 m, inkl. 7,5 m @ 5,92 g/t und 1,5 m @ 21,62 g/t - im Oxid/Saprolit. Übersetzt:starkes Material, nahe Oberfläche, potenziell günstig. Trendlänge Puma: ~2,7 km.2

Quelle: Miata Metals (Unternehmenspräsentation)

"Jons Trend' - Breite + Kontinuität! Ausbau & Open-Pit-Fantasie!

35,6 m @ 3,04 g/t Au, inkl. 14,5 m @ 4,95 g/t - zeigt Mächtigkeit & Qualität und deutet auf gestapelte Linsen mit Reichweite hin.

27,0 m @ 1,45 g/t (ab 105 m) und 16,5 m @ 1,72 g/t (ab 14,6 m); drei flach einfallende Zonen definiert; weitere ~3.000 m Follow-up-Bohrungen bis Jahresende geplant. Near-Surface-System wächst.

Quelle: Miata Metals (Unternehmenspräsentation)

Bonus-Kicker: "Puma East' lieferte zusätzlich 5,3 m @ 8,25 g/t, inkl. 0,5 m @ 67,83 g/t. Mehrere Triebwerkestatt Einzeltreffer.

Das eine Loch, das ALLES verändert!

Die Löcher auf die Investoren sehnsüchtig warten sind die "Discovery'-Löcher, alsöb> diejenigen Bohrlöcher, die alles verändern und den gröen Durchbruch signalisieren!

Und genaüein solches Bohrloch knallt jetzt auch bei Miata Metals (WKN: A3EHXQ)!

Im "Jons Trend' liefert Bohrung 33 den bislang besten Treffer von "Sela Creek', mit: 35,6 m @ 3,04 g/t Aüab 69 m Tiefe, inkl. 14,5 m @ 4,95 g/t ab 90 m und 3,0 m @ 8,93 g/t ab 99 m, alsöbreit, kontinuierlich und hochgradig.

Bohrung 32 seinerseits bestätigt die Wucht des Systems mit 36,8 m @ 1,71 g/t ab 92,7 m, inkl. 16,1 m @ 2,82 g/t ab 104 m und 5,0 m @ 4,84 g/t ab 107 m. Zusammen mit historischen 42 m @ 1,22 g/t (dieselbe Zone, jetzt besser angebohrt) zeichnet sich eine flach einfallende, über mehrere hundert Meter streichende Zone ab - mit Stacking-Potenzial und möglichen parallelen Linsen.

Quelle: Miata Metals Pressemeldung

Das ist exakt der Durchbruch, den CEO Dr. Jaap Verbaas skizziert: breite, offene "Open-Pit'-fähige Goldzonen in "Faltenscharnieren" metasedimentärer Gesteine - ein Stil, der in Suriname bereits produzierende Minen trägt. Der Clou: sechs weitere Bohrungen vom "Jons'-Trend sind im Labor, während Feldarbeiten bereits auf ähnliche Zonen hindeuten. Und nicht vergessen, das Ganze kommt aus dem größten "artisanal Pit' von "Sela Creek' mit einer Fläche von ~800 m × 250 m!

Hier bohrt Miata (WKN: A3EHXQ) den Trend der "natürlichen Heatmap" nach - zielgenau, kosteneffizient (nur ~300,- USD/m). Finanziell ebenfalls bestens ausgestattet, mit rund 5,4 Mio. CAD! Die Bewertungsbasis, das RisiköErtrag-Profil schreit förmlich nach Aufwertung: EV <20 Mio. CAD.

Sösieht Kurs-Potenzial aus: Game-Changer-Bohrung + Pipeline an Assays + günstige Bewertung (~39,3 Mio. CAD) = Re-Rating-Setup! genaüdie Art von Gold-Story, die Trader und Langfristanleger JETZTspielen sollten.

Macher statt Show Maker!

Vorneweg Dr. Jacob (Jaap) Verbaas, P.Geo. - Qualified Person (NI 43-101), mit genaüder Operator-DNA, die man in frühen Discovery-Phasen will: datengetrieben, zielgenau, tempoorientiert. Die Folge: Ein klarer Katalysator-Pfad und News in kurzen Takten.

Dr. Luke Bickerton, PhD - VP Exploration, Promovierter Lagerstättengeologe (Mineral Deposits & Precambrian Geology). Bekannt dafür, komplexe Geologie in praxisnahe, treffsichere Bohrziele zu übersetzen. Steht für klare Kommunikation, Team-Kollaboration und technische Tiefe - genaüdas, was eine schnelle, datengetriebene Entdeckung braucht.

John Wenger, CPA, CA - CFO, ehem. CFO von Contact Gold und Liberty Gold, half mehr als 100 Mio. USD aufzunehmen und mehrere Übernahmen abzuschließen. Zuvor arbeite er bei Ernst & Young. John Wenger bringt Reporting-Sicherheit, Strategie & Kapitalmarkt-Power mit, perfekt für eine aggressive Bohr- und News-Offensive.

Deshalb kann die Aktie jetzt wieder "frei atmen"!

Der seit Anfang Mai zübeobachtende starke Verkaufsdruck scheint von einem gröen institutionellen Verkäufer und nicht von Fundamentaldaten getrieben worden züsein. Den Handelsdaten zufolge scheint dieser Druck nun vollständig abgeklungen züsein. Mit anderen Worten: Die Aktie kann wieder frei atmen! Da der Überhang nun weg ist, sollten die zukünftige Aktienperformance eher von Nachrichten und Projektfortschritten als von technischen Faktoren bestimmt werden.

(Marktbeobachtung und Meinung, keine offizielle Unternehmensmitteilung.)

Das Setup für Trader & Investoren!

MakröRückenwind: Gold-Bullenmarkt in Fahrt - Explorer mit Ergebnissen werden gesucht.

Operativer Takt: Mehrere Ziele liefern; weitere Bohrmeter 2025 angekündigt.

Ökonomie-Fantasie: Near-Surface + Oxid bei "Puma' → potenziell kostengünstigeEntwicklungspfade.

Sicherheit & Geld: Lizenz + 5,5 Mio. CAD Finanzierung = "Runway' für kontinuierliche Kampagne.

Fazit: Miata Metals Zeit ist gekommen!

Gold läuft und Miata Metals (WKN: A3EHXQ) liefert. Das ist genaüdie Story, die jetzt angesagt ist!

Gold bleibt der strategische Wertspeicher in einer Welt voller Schulden, Inflation und geopolitischer Spannung. Das Angebot wächst nur schleppend, die Nachfrage bleibt hoch - besonders von Investoren und Notenbanken. Für Investoren heißt das: Rückenwind für den Sektor und Rückenwind für Miata (WKN: A3EHXQ). Neue Hochs beim Goldpreis sind aus unserer Sicht nur eine Frage der Zeit - und Explorer mit starkem Newsflow sind die Performance-Hebel dieser Bewegung.

Gold-Bullenmarkt + wachsende Discovery mit oberflächennahen, teils oxidischen Treffern und breiten Zonen. Rechte & Kasse sind gesichert, das Team liefert, und der technische Verkaufsdruck ist - nach allem, was der Markt zeigt - vom Tisch.

Wer die nächste Aufwärtswelle im Gold-Sektor mit Hebel spielen will, kommt an Miata Metals (WKN: A3EHXQ) kaum vorbei.

Viel Erfolg beim Handeln,

Ihr Team von

Spekulanten Insider

Quellen: Miata Metals Unternehemnspräsentation, Miata Metals Pressemeldungen,

1https://www.businessinsider.de/wirtschaft/goldpreis-auf-10-000-dollar-rekord-prognose-vom-jp-morgan-chef/,

2Miata Metals - Sela Creek: Live-Bohrtabelle (alle gemeldeten Intervalle): https://miatametals.com/table-of-drill-results-sela-creek-live/?utm.com

