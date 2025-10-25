Während in Gundremmingen die letzten Kühltürme des ehemaligen Atomkraftwerks gesprengt werden, brodelt an den Finanzmärkten die Debatte über die Zukunft des Energiekonzerns RWE. Die spektakuläre Sprengung markiert nicht nur das symbolische Ende der deutschen Atom-Ära, sondern auch den Startschuss für eine neue Phase: Kann RWE den Umbau zum grünen Energie-Champion meistern - oder drohen die Altlasten zum Stolperstein zu werden?Citi warnt: Kein ...

