Siemens Energy-Aktien konnten am Freitag zulegen und waren mit einem Tagesgewinn von 4,98 Prozent der Top-Performer im DAX. Zum Handelsende notiert die Aktie bei 103,80 Euro, das Tageshoch hat man mit 104,65 Euro am Handelsplatz Xetra gesehen. Auf Wochensicht hat die Aktie 2,87 Prozent zugelegt und hat den Sprung in die Top Ten als zwölfter knapp verfehlt. Wenn man die Bewertungen auf finanzen.net anschaut, findet man 4 x kaufen, 3 x halten und 3 ...

