Berlin - Hertha BSC hat am 10. Spieltag der 2. Bundesliga einen 1:0-Heimsieg gegen Fortuna Düsseldorf gefeiert. Maurice Krattenmacher erzielte in der 6. Minute der Nachspielzeit den entscheidenden Treffer für die Berliner.



Vor den Augen der Zuschauer im Olympiastadion entwickelte sich am Samstagabend eine intensive Begegnung zwischen zwei Mannschaften, die beide hinter ihren Saisonzielen zurückliegen. Die Gäste aus Düsseldorf starteten deutlich stärker in die Partie und erarbeiteten sich in den ersten 20 Minuten mehrere gute Gelegenheiten. Besonders Christian Rasmussen und Tim Oberdorf vergaben vielversprechende Abschlüsse, während Hertha-Keeper Tjark Ernst mehrfach sein Können unter Beweis stellte.



Nach der Anfangsphase fand der Hauptstadtklub besser ins Spiel und konnte die Angriffe der Fortuna zunehmend eindämmen. Trotz wachsenden Drucks der Hausherren nach der Pause blieb die Partie lange Zeit ohne Torerfolg. Trainer Stefan Leitl brachte in der 59. Minute mit Sebastian Gronning, Jon Dagur Thorsteinsson und Maurice Krattenmacher gleich drei frische Kräfte, um neue Impulse zu setzen.



In der Schlussphase häuften sich die Möglichkeiten auf beiden Seiten. Fabian Reese und Emmanuel Iyoha scheiterten aus aussichtsreichen Positionen, ehe die Entscheidung in der Nachspielzeit fiel. Nach einem Ballgewinn konterten die Berliner schnell nach vorne. Reese bediente Krattenmacher, der aus etwa 15 Metern kraftvoll unter die Latte traf. Hertha BSC bleibt damit weiterhin auf Platz 8 der Tabelle, Düsseldorf stagniert auf Rang 13.





