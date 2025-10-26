Es passiert selten, dass ein ganzer Technologiemarkt vor einem echten Neustart steht. Doch genau das zeichnet sich im Quantencomputing ab. Während der KI-Hype seinen Zenit erreicht, entsteht im Hintergrund etwas, das selbst Brancheninsider sprachlos macht. Erste Deals zwischen der US-Regierung und führenden Quantenfirmen laufen, Investmentbanken wie JPMorgan schnüren milliardenschwere Förderprogramme - und plötzlich stehen Unternehmen im Rampenlicht, ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.