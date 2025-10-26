Am letzten Sonntag hatten wir von einem Zockertrade gesprochen und den Einstieg mit Kleingeld vorgeschlagen. Dieser RuMaS Trading-Tipp hat in drei Tagen einen Wahnsinns-Aktiengewinn von 900 Prozent gemacht: Auch Kleinvieh macht Mist, kann man da nur sagen! Das Hoch erreicht man beim Verkauf bekanntlich nie, aber wer einen großen Teil der Gewinne realisiert hat, konnte die Korken knallen lassen. Wir wollen niemanden zum Zocken verleiten, aber Tatsache ...

Den vollständigen Artikel lesen ...