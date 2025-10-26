Neural Therapeutics Rückenwind durch Hanf.com - Rekordzahlen 2024 und starkes Momentum in 2025

Anzeige / Werbung

Starkes Zahlenwerk und operativer Turnaround

Neural Therapeutics Inc. (WKN: A3EGH1, ISIN: CA64134N2032) verzeichnet über seine Beteiligung an CWE European Holdings Inc., dem Betreiber von Hanf.com, ein deutliches Plus: Für das Geschäftsjahr 2024 meldet CWE ein Umsatzwachstum von 65% auf 7,12?Mio. CAD (rund 4,8?Mio. EUR). Nach einem Verlustjahr 2023 ist dem Unternehmen nicht nur die Rückkehr in die Gewinnzone gelungen - mit einem operativen Ergebnis von 838.000?CAD (ca.570.000 EUR) und einem Nettogewinn von 371.000?CAD (etwa?250.000 EUR) konnte zugleich eine operative Marge von 11,8% erzielt werden. Für ein junges Unternehmen im CBD-Sektor ist das ein beachtlicher Schritt.

Rechtlicher Rückenwind und wachsendes Marktinteresse

Wesentlichen Anteil am Wachstum hatte die in Deutschland 2024 beschlossene Cannabis-Legalisierung. Das neue gesetzliche Umfeld hat das Interesse an Hanf- und CBD-Produkten weiter in die Breite getragen. Die Folge: Ein Umsatzplus, das auf einer breiten Basis steht. Der Großteil der Erlöse - 6,63?Mio. CAD (4,47?Mio. EUR) - stammt aus dem Einzelhandelsgeschäft. Auch das Großhandelssegment und die Franchiseeinnahmen konnten zulegen.

CWE nutzte das Momentum, um die Marktpräsenz auszubauen: Neue Filialen, erweiterte Franchise-Standorte und exklusive Produktlinien stärken die Position von Hanf.com im Bereich "Natural Wellness". Die betriebliche Effizienz blieb dabei erhalten. Die Bruttomarge stieg auf 58,1%, während die Vertriebs- und Verwaltungskosten mit rund 46% des Umsatzes stabil blieben - trotz des beschleunigten Wachstums.

Bilanz gestärkt - Wachstum bleibt auf Kurs

Auch bilanziell steht CWE solide da: Die Gesamtaktiva erhöhten sich um 53% auf 3,14?Mio. CAD (rund 2,12?Mio. EUR), das Eigenkapital drehte von einem Minus von 0,4?Mio. CAD auf ein Plus von 0,43?Mio. CAD (etwa 290.000 EUR). Der operative Cashflow blieb positiv - ein Indikator dafür, dass das Wachstum auf einem tragfähigen Fundament steht. Für 2025 bestätigen die vorläufigen Zahlen den Trend: Im ersten Halbjahr legte der Umsatz um 31% auf rund 5,0?Mio. CAD (ca. 3,4?Mio. EUR) zu.

Neural Therapeutics hält aktuell 30,75% an CWE und plant, diese Beteiligung weiter auszubauen. Damit sichert sich das Biotech-Unternehmen nicht nur laufende Einnahmen, sondern auch Zugang zu einem sich dynamisch entwickelnden Markt. Zugleich stärkt die Beteiligung die finanzielle Basis für die Entwicklung eigener, meskalin-basierter Arzneimittel zur Behandlung psychischer Erkrankungen.

CEO Jaegermann: "Ein Jahr des Wandels"

Ronnie Jaegermann, CEO von CWE, ordnet die Entwicklung ein: "Das Geschäftsjahr 2024 war für CWE ein Jahr des Wandels. Wir erzielten Rekordumsätze und kehrten in die Gewinnzone zurück, während wir gleichzeitig einen positiven Cashflow aufrechterhalten konnten. Unsere starke Performance in der ersten Hälfte des Jahres 2025 unterstreicht die Widerstandsfähigkeit unseres Geschäftsmodells und den zunehmenden Trend der Verbraucher hin zu natürlichen Wellnessprodukten. Mit der Expansion der Hanf.com-Filialen und Franchise-Geschäfte sowie mehreren neuen exklusiven Produktlinien sind wir davon überzeugt, dass CWE auf dem besten Weg ist, Europas führendes CBD- und Wellness-Einzelhandelsnetzwerk zu werden. Wir freuen uns darauf, weiterhin regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten."

Positioniert für zwei Wachstumsmärkte

Mit der Beteiligung an Hanf.com schlägt Neural Therapeutics eine Brücke zwischen zwei Wachstumsfeldern: funktionale Wellnessprodukte und neuartige Therapien im Bereich psychischer Gesundheit. Der europäische CBD-Markt erhält durch regulatorische Öffnungen Rückenwind, gleichzeitig steigt die gesellschaftliche Akzeptanz pflanzenbasierter Behandlungsansätze. Diese strategische Aufstellung eröffnet Neural Zugang zu gleich zwei Märkten mit langfristigem Potenzial.

Neural Therapeutics Inc.

Land: Kanada/Toronto

ISIN: CA64134N2032

https://neuraltherapeutics.ca/

