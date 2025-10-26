Lange wurde darüber spekuliert, jetzt hat der Konzern seine Finanzsparte ausgegliedert und an die Börse gebracht. Und schon wird über weitere Aktionen spekuliert. Bei Sony tut sich was. Endlich. 2026 gibt es einen neuen Chef beim Tech- und Entertainment-Giganten: Kenji Tanaka heißt er, ist schon 22 Jahre im Unternehmen und gilt als "Brain" in Sachen innovative Technologien. Er soll Sony in eine neue Ära führen - weg vom Konglomerat, hin zu einem ...

