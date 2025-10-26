Der Anlagenbauer für die Chipindustrie ASML legte Mitte Oktober die Finanzergebnisse für das 3. Quartal 2025 vor. Nach dem schwachen Bericht für das 2. Quartal 2025 wurde der aktuelle Bericht überaus wohlwollend zur Kenntnis genommen. Im Anschluss an die Veröffentlichung setzte die Aktie zum Sprung an. Der zentrale Widerstandsbereich verhinderte jedoch eine weitere Ausdehnung der Zahlenrallye. Nach weiteren Fehlversuchen schwindet doch so langsam ...

