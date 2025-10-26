RENK Group AG wächst. Kräftig. Aber rechtfertigt dass ein KGV von derzeit immer noch 60? Und die Dividendenrendite von unter 1% ist auch nicht direkt ein Kaufargument.Dazu gab es am Donnerstag einen 9M"PreCloseCall", der nicht nur Begeisterung weckte. Auf dem aktuellen Kursniveau von 66,52 EUR (XETRA-Schluss, Freitag) sehen die Analysten zumindest wieder ein gewisses Kurspotential: Freitag gab es eine Kaufempfehlung von Jefferies - Aufwärtspotenzial von 21 Prozent bis auf 80 EUR. Und der Jefferies-Analyst reiht sich in eine Welle positiver Bewertungen ein: So lieferte am 20.10.2025 JP Morgan eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...