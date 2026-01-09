Die Renk-Aktie hat sich zuletzt deutlich erholen können. Doch bietet sich jetzt eine Kaufchance bei dem Rüstungswert? Das sagen Charttechnik und Analysten. Globale Unsicherheit treibt weiter an Der Kurs der Aktie von Renk befand sich in den vergangenen Tagen weiter im Aufwind. Hintergrund ist die weiter wachsende globale Unsicherheit. Die USA rüsten auf und haben auch Bestrebungen in Richtung Grönland. Gleichzeitig läuft der Konflikt in der Ukraine ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de