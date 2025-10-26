Der Darmstädter DAX-Konzern hat einen großen Umbau hinter sich. In den Zahlen spiegelt sich dieser noch nicht wider. Etwas Geduld könnte sich auszahlen, denn das Kurspotenzial ist hoch. Er hätte für Merck ein Befreiungsschlag werden können: der Kapitalmarkttag vergangene Woche. Die anfänglichen Kursgewinne konnte die Aktie allerdings nicht halten. Vielmehr drehte das DAX-Papier ins Minus und pendelte sich erst im Bereich der Unterstützungszone 111,25 ...

