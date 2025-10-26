Braunschweig/Magdeburg/Kaiserslautern - Hannover 96 hat am 10. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga im Niedersachsen-Derby gegen Eintracht Braunschweig einen klaren 3:0-Sieg eingefahren.



Die Partie wurde von einer frühen roten Karte für Braunschweigs Erencan Yardimci geprägt, der nach einer Tätlichkeit vom Platz gestellt wurde. In der Folge nutzte Hannover die Überzahl aus und ging durch Benjamin Källman in Führung, der nach einem Zuspiel von Mustapha Bundu den Ball ins Tor grätschte.



Im weiteren Verlauf der ersten Halbzeit erhöhte Källman auf 2:0, nachdem ein abgefälschter Pass von Husseyn Chakroun bei ihm landete und er aus kurzer Distanz abschloss. Hannover dominierte das Spielgeschehen und ließ Braunschweig kaum Chancen zur Entfaltung. Kurz vor der Pause verpasste Daisuke Yokota das mögliche 3:0, als er den Ball knapp am Tor vorbeischob.



In der zweiten Halbzeit machte Hannover den Sieg perfekt, als Daisuke Yokota nach einer präzisen Flanke von Kolja Oudenne per Volley ins linke Eck traf. Braunschweig konnte dem nichts mehr entgegensetzen und musste sich letztlich klar geschlagen geben.



Zeitgleich errang der 1. FC Magdeburg den ersehnten zweiten Saisonsieg mit einem 2:0 gegen Preußen Münster, während der 1. FC Kaiserslautern gegen den 1. FC Nürnberg 1:1 unentschieden spielte.





