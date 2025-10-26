Berlin - Niedersachsens Ministerpräsident Olaf Lies (SPD) kritisiert die deutsche Abhängigkeit von China bei der Batteriezellenproduktion. Im ARD-Magazin "Bericht aus Berlin" sagte Lies am Sonntag, "es kann nicht sein, dass weit über 80 Prozent der gesamten Batteriezellenproduktion aus China kommt und wir im Moment nicht mal in der Lage sind, die Maschinen dafür in Europa zu fertigen".



Zugleich brauche Deutschland den Handel und den Markt in China, aber auch gezielte Investitionen seien erforderlich. "Elektromobilität, Batteriezellenfertigung, Wertschöpfung schaffen in Europa - und auch resilient zu sein, das passt sehr gut zusammen", so Lies weiter.



Außerdem gebe es zurzeit einen hohen Kostendruck in der Automobilindustrie. "Im Moment können wir Zellen nicht für den gleichen Preis herstellen wie in China", sagte der SPD-Politiker. Langfristig müsse Deutschland die Chipherstellung und die Produktion kritischer Materialien nach Europa holen.





