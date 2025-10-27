US-Techkonzernt ist geschockt, da Elon Musk seinen Verbleib im Unternehmen in Frage gestellt hat - zudem werfen die jüngsten Quartalszahlen Fragen auf Bei der Tesla, Inc. (ISIN US88160R1014) schlagen derzeit zwei grosse Fragen Wellen:Kann Elon Musk halten, was seine gigantischen Ziele versprechen - und bekommt das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Balance zwischen Wachstum und Profitabilität tatsächlich wieder in den Griff? Im Folgenden beleuchten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 BÖRSE ONLINE