© Foto: Patrick Seeger/dpa

Der Schweizer Pharmariese Novartis setzt seine Einkaufstour fort - und wagt mit der Übernahme des US-Biotechunternehmens Avidity Biosciences einen Milliarden-Coup. Rund 12 Milliarden US-Dollar will Novartis in bar auf den Tisch legen, um Zugang zu neuartigen Therapien gegen seltene Muskel- und Nervenerkrankungen zu erhalten - ein Markt mit enormem Wachstumspotenzial. Avidity-Aktionäre sollen 72 US-Dollar je Anteil erhalten - ein saftiger Aufschlag von fast 50 Prozent auf den jüngsten Börsenkurs. Gleichzeitig wird Avidity seine frühen Programme in der Kardiologie in eine neue, eigenständig börsennotierte Firma namens Spinco auslagern. Avidity entwickelt spezialisierte RNA-Medikamente, die …